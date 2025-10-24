La Junta destinará 117 millones a IMEC y 600.000 a la ampliación del Palacio de Ferias de Málaga en 2026

El viernes comienza con importantes novedades en materia de inversiones para Málaga. La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha avanzado en ... un encuentro-coloquio organizado por SUR con el patrocinio de Unicaja que los presupuestos autonómicos para 2026, que serán presentados la semana que viene, incluirán una partida de 117 millones de euros para el proyecto de construcción y equipamiento de un centro de referencia internacional para el sector de microelectrónica de IMEC en Málaga TechPark. Ésta es una iniciativa en la que colaboran las tres administraciones y que está presupuestada en 615 millones de euros en total, con 2030 como horizonte. También se destinarán cerca de 600.000 euros para dar los primeros pasos hacia la demandada ampliación del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), concretamente para «comenzar con la redacción del proyecto de ampliación, de la mano del Ayuntamiento». «Esperamos que el gobierno central colabore, teniendo en cuenta que los palacios de ferias osn competencia estatal», ha deseado la consejera.

Carolina España ha destacado que los presupuestos andaluces de 2026 serán récord, no sólo en su cuantía total (51.597 millones de euros), sino en la partida que se va a destinar a inversiones en la región: 6.413 millones, que representan el 12,4% del total y marcan un aumento del 10% respecto al año en curso.

Ver 8 fotos Ñito Salas

La sanidad va a llevarse un tercio del presupuesto total de la comunidad autónoma de 2026 y la consejera ha destacado la fuerte apuesta por infraestructuras como por la contratación de profesionales. Y dentro de este capítulo sanitario, ha anunciado dos novedades que afectan a Málaga: la próxima licitación del nuevo centro de salud del Rincón de la Victoria y el inicio de las obras de reforma del hospital Pascual, que lleva cuatro años sin uso. «Está adjudicada ya la redacción del proyecto y la ejecución de las obras y esperemos que a final de año o principios del que viene empiecen las obras», ha concretado en respuesta a una pregunta planteada por el director de SUR, Manolo Castillo, en el coloquio posterior al discurso de España.

El encuentro organizado por SUR ha reunido a numerosos representantes de la vida política y empresarial malagueña. La consejera ha estado arropada por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y varios concejales que forman parte del equipo de gobierno; la presidenta provincial del PP y delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, acompañada de varios delegados territoriales; el vicesecretario nacional del PP, Elías Bendodo; y varios alcaldes y alcaldesas como las de Mijas, Fuengirola y Algarrobo. Además, han acudido a la cita el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales; el presidente de la Confederación de Emrpesarios de Andalucía, Javier González de Lara; el rector de la UMA, Teodomiro López; el director general de Fundación Unicaja, Sergio Corral; el presidente de Andalucía TRADE, Antonio de la Morena; el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio; y representantes sindicales y de asociaciones vecinales, entre otras personalidades.

(Habrá ampliación)