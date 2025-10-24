Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Junta destinará 117 millones a IMEC y 600.000 a la ampliación del Palacio de Ferias de Málaga en 2026

La consejera de Economía, Carolina España, anuncia en un encuentro organizado por SUR la próxima licitación del centro de salud de Rincón de la Victoria y el inicio de obras en el hospital Pascual

Nuria Triguero

Málaga

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:23

El viernes comienza con importantes novedades en materia de inversiones para Málaga. La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha avanzado en ... un encuentro-coloquio organizado por SUR con el patrocinio de Unicaja que los presupuestos autonómicos para 2026, que serán presentados la semana que viene, incluirán una partida de 117 millones de euros para el proyecto de construcción y equipamiento de un centro de referencia internacional para el sector de microelectrónica de IMEC en Málaga TechPark. Ésta es una iniciativa en la que colaboran las tres administraciones y que está presupuestada en 615 millones de euros en total, con 2030 como horizonte. También se destinarán cerca de 600.000 euros para dar los primeros pasos hacia la demandada ampliación del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), concretamente para «comenzar con la redacción del proyecto de ampliación, de la mano del Ayuntamiento». «Esperamos que el gobierno central colabore, teniendo en cuenta que los palacios de ferias osn competencia estatal», ha deseado la consejera.

