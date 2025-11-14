Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juanma Moreno, departiendo con la periodista Carmen Millán y la karateka María Torres, este viernes, con ocasión de la presentación de su libro. Ñito Salas

Juanma Moreno: «Ser presidente de Andalucía te puede embriagar y hablar con tu familia te devuelve a la realidad»

El presidente de la Junta dice que el crecimiento demográfico de Málaga es un reto para las infraestructuras educativas, sanitarias, de movilidad y de vivienda: «Vamos por detrás de las necesidades de la ciudad»

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Viernes, 14 de noviembre 2025, 21:41

Comenta

Tras la intensa jornada de trabajo en Málaga, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, llegaba a la presentación de su libro, 'Manual ... de convivencia. La vía andaluza' (Editorial Espasa), relajado y sonriente. Iba a ser un típico acto de viernes por la tarde. Una conversación amable conducida por la periodista Carmen Millán y en la que también participaría la campeona karateka María Torres, lo que dio lugar a simpáticos paralelismos entre la política y el deporte: «¿Quién de los dos se lleva más golpes?», preguntó la periodista, a lo que la karateka, pizpireta, respondió: «Yo creo que él». Y el presidente de la Junta agregó: «Los golpes físicos se los lleva ella. Pero los emocionales, yo. En la vida política te llevas muchos sinsabores, agravios, descalificaciones, que te hacen daño. A veces se dicen mentiras que te llevan a desgarrarte. Te hacen sentirte mal, pero te vas haciendo más duro, te vas construyendo una coraza». Frente a eso, Moreno ofrece la conversación: «Conversar es algo que necesita la sociedad española. Ahora lo que se lleva es gritar de la manera más fea posible y sin reflexionar». Por eso su libro lo plantea como un «ensayo político» en el que se manifiesta lo que le preocupa «la dureza, lo áspero» de la política, «lo densa y lo pesada» que es ahora, así como la «polarización excesiva» y la crispación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Renfe lanza billetes por 7 euros para viajar de Málaga a Madrid en Avlo
  2. 2 Roban 5.000 euros a una vendedora de la ONCE de Málaga tras tenderle una trampa
  3. 3 ¿Se está haciendo algo para evitar el colapso diario en la zona Este de la Gran Málaga?
  4. 4 Detectan listeria en quesos de varias marcas vendidos en España
  5. 5 En libertad el detenido por el accidente en el que murió un joven de 18 años en Coín
  6. 6 La borrasca Claudia deja más de 60 litros en Málaga y seguirá lloviendo todo el fin de semana
  7. 7 El Supremo condena a los propietarios de un chalet a quitar el cierre de una terraza: las viviendas unifamiliares adosadas también están sujetas a la LPH
  8. 8 Resuelto el asesinato de los Jardines de Picasso: detenido por matar a golpes a un indigente mientras dormía
  9. 9 Málaga, en aviso amarillo todo el fin de semana por lluvias
  10. 10 El Hospital de Día Oncohematológico del Clínico entra en funcionamiento con el triple de su capacidad actual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Juanma Moreno: «Ser presidente de Andalucía te puede embriagar y hablar con tu familia te devuelve a la realidad»

Juanma Moreno: «Ser presidente de Andalucía te puede embriagar y hablar con tu familia te devuelve a la realidad»