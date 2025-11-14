Juanma Moreno: «Ser presidente de Andalucía te puede embriagar y hablar con tu familia te devuelve a la realidad»

Tras la intensa jornada de trabajo en Málaga, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, llegaba a la presentación de su libro, 'Manual ... de convivencia. La vía andaluza' (Editorial Espasa), relajado y sonriente. Iba a ser un típico acto de viernes por la tarde. Una conversación amable conducida por la periodista Carmen Millán y en la que también participaría la campeona karateka María Torres, lo que dio lugar a simpáticos paralelismos entre la política y el deporte: «¿Quién de los dos se lleva más golpes?», preguntó la periodista, a lo que la karateka, pizpireta, respondió: «Yo creo que él». Y el presidente de la Junta agregó: «Los golpes físicos se los lleva ella. Pero los emocionales, yo. En la vida política te llevas muchos sinsabores, agravios, descalificaciones, que te hacen daño. A veces se dicen mentiras que te llevan a desgarrarte. Te hacen sentirte mal, pero te vas haciendo más duro, te vas construyendo una coraza». Frente a eso, Moreno ofrece la conversación: «Conversar es algo que necesita la sociedad española. Ahora lo que se lleva es gritar de la manera más fea posible y sin reflexionar». Por eso su libro lo plantea como un «ensayo político» en el que se manifiesta lo que le preocupa «la dureza, lo áspero» de la política, «lo densa y lo pesada» que es ahora, así como la «polarización excesiva» y la crispación.

Ampliar Juanma Moreno, en un momento de la presentación, con su libro delante. Ñito Salas

En la distendida y simpática charla, que tuvo lugar en el salón de actos de la sede de Unicaja de la avenida de Andalucía, con su consejero delegado, Isidro Rubiales, presente, así como el director general de Fundación Unicaja, Sergio Corral, las consejeras de Economía, Carolina España, o de Empleo, Rocío Blanco, además del alcalde, concejales, diversos alcaldes de la provincia, entre otros, Juanma Moreno también recordó su aterrizaje en la política andaluza. «Cuando llego a Andalucía en 2014 el PSOE era todopoderoso y hasta en mi entorno decían que era imposible una alternativa». Reveló que entonces esas opiniones y hasta artículos de prensa fueron «erosionando» su autoestima. Pero se sobrepuso a todo: «Sólo pueden los que creen que pueden y siempre he creído que podía ser presidente de la Junta de Andalucía. Por eso abandoné una carrera en Madrid donde podía haber sido ministro».

Pero, y ésta quizás fue la gran confesión de Juanma Moreno, afirmó: «Ser presidente de Andalucía te puede embriagar». Porque le convierte en «una de las personas más importantes del país» y «llames a quien llames», dijo, enumerando a presidentes del Ibex-35 o al jefe del Estado «se va a poner al teléfono». «Ese punto de embriaguez te puede dar ser presidente de Andalucía, la comunidad autónoma más poblada de España, la tercera economía del país. Te hace perder el rumbo». Como remedio: «Rodilla al suelo» o... en la vida civil: «Te devuelve a la realidad hablar con tu familia. Te lleva a lo que tú eres y donde tú estás». Y también ser consciente de que el cargo tiene «fecha de caducidad» «y lo que yo voy a hacer al día siguiente es lo que había hecho antes, así que cuanto menos cambie tu vida, mejor».

También habló sobre los errores: «En la política, como en la vida, nos equivocamos todos. Lo importante es tomar conciencia. Cuando uno comete un error, hay que pedir disculpas, corregir el error, poner medidas y asumir responsabilidades si ha sido grave. El error puede servir para avanzar. A veces hay errores en la gestión de una comunidad autónoma y al final todos los días hay desajustes que evidentemente no conoces, pero al final tomas decisiones en función de los errores», comentó, veladamente, respecto a la cuestión candente en la sanidad andaluza.

«Yo lo que hago es mindfulness. He hecho cursos de meditación. Así pones la mente en blanco, lo que es tremendamente positivo, porque quitas ese murmullo mental»

Juanma Moreno realizó otra revelación: hace mindfulness. «Los políticos deberían ser más honestos consigo mismos y pedir ayuda en términos de salud mental alguna que otra vez». Respecto a sí mismo, dijo: «Yo lo que hago es mindfulness. He hecho cursos de meditación. Así pones la mente en blanco, lo que es tremendamente positivo, porque quitas ese murmullo mental. A mí me llegan problemas personales muy duros».

Y, por último, guiño a Málaga y a sus gestores de los últimos cinco lustros, capitaneados por el alcalde, Francisco de la Torre. «El desarrollo de Málaga y el éxito que tiene no es fruto de la casualidad, sino de la concienzuda planificación». Y continuó: «Málaga tiene problemas, los tiene. Tiene problemas de crecimiento. Pero yo prefiero tener problemas fruto del éxito que como consecuencia de un fracaso». Y reconoció: «Vamos por detrás de las necesidades de la ciudad», dado su ascenso demográfico, que ha llevado a su corona metropolitana a sumar ya un millón de habitantes, lo que es «un reto para las infraestructuras educativas, sanitarias, de movilidad y de vivienda». «Qué pena que el Gobierno no nos eche una mano», fue su única puntilla. Terminó la conversación y, como en cualquier presentación de un libro, se puso a firmar ejemplares ante una larga fila de lectores. Estuvo plantando su rúbrica más de una hora.