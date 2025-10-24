Juan Cubo: «Somos el chivo expiatorio del problema de la vivienda»

El sector de la vivienda turística está acostumbrado a poner la otra mejilla. Acusados de forma habitual por los hoteleros y castigados por el Ayuntamiento ... de Málaga, que ha prohibido nuevas aperturas durante los próximos tres años, han levantado la voz para defender su contribución al desarrollo turístico de las ciudades. El presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, Juan Cubo, ha asegurado durante su participación en el programa 'La Alameda': «Somos el chivo expiatorio del problema de la vivienda, que es culpa de la mala gestión política».

Pese a ello, el empresario malagueño ha asegurado que se encuentran de celebración por haber desarrollado un modelo de gestión de éxito que ha transformado y rehabilitado las ciudades. «Parece que nadie recuerda cómo era el centro de Málaga hace 15 ó 20 años», ha comenzado.

Cubo ha detallado que las viviendas turísticas representan el cuatro por ciento del total de la ciudad, cuando hay un seis por ciento de viviendas vacías. «Habría que pensar si antes de ser turísticas, esas viviendas también estaban vacías», ha valorado. El presidente de la patronal andaluza sí ha reconocido que algunas zonas están más saturadas que otras, «como también ocurre con los hoteles».

Pese a ello, Cubo no quiere entrar en disputas con el sector hotelero. «No somos competencia sino complementarios porque el cliente que va a una vivienda de uso turístico no iría a un destino donde no haya ese tipo de alojamientos». Tampoco con el Ayuntamiento pese a la moratoria impuesta en la capital. «La he defendido porque nos da un periodo de tres años para reflexionar, y como la vivienda no dejará de subir se demostrará clarísimamente que la turística no es el problema que tiene el sector».

Problemas de ruido

Cuestionado por el ruido, una de las acusaciones más recurrentes hacia su sector, ha recordado que algunas viviendas ya cuentan con unos dispositivos electrónicos que miden los decibelios y que cuando se superan se avisa a una empresa de seguridad e incluso a la policía. Es más, ha dicho que durante el pasado verano sólo se han registrado un 0,2 por ciento de incidencias. «Tú haciendo una barbacoa con los amigos haces más ruido que los pisos turísticos», ha añadido.

Sobre el perfil de propietarios, ha desvelado que más del 95 por ciento corresponden a personas con una única vivienda que la han reformado, comprado o heredado con el único deseo de mejorar los ingresos de su unidad familiar. «Entiendo que haya que proteger a las personas vulnerables, pero a quien menos se protege con la actual ley es a las personas vulnerables», ha resumido.