Juan Cubo, en 'La Alameda'.

Juan Cubo, en 'La Alameda'. Marilú Báez
'La Alameda'

Juan Cubo: «Somos el chivo expiatorio del problema de la vivienda»

El presidente de la patronal de los pisos turísticos defiende la contribución del sector al desarrollo turístico de las ciudades durante su participación en 'La Alameda'

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:17

El sector de la vivienda turística está acostumbrado a poner la otra mejilla. Acusados de forma habitual por los hoteleros y castigados por el Ayuntamiento ... de Málaga, que ha prohibido nuevas aperturas durante los próximos tres años, han levantado la voz para defender su contribución al desarrollo turístico de las ciudades. El presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, Juan Cubo, ha asegurado durante su participación en el programa 'La Alameda': «Somos el chivo expiatorio del problema de la vivienda, que es culpa de la mala gestión política».

