Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Antonio Lara, alcalde de Benalmádena, y Manolo Castillo, director de SUR, en el plató de 'La Alameda'.

Juan Antonio Lara, alcalde de Benalmádena, y Manolo Castillo, director de SUR, en el plató de 'La Alameda'. Salvador Salas
La Alameda

Juan Antonio Lara: «Tranquilidad con Tivoli, todo va según los plazos»

El alcalde de Benalmádena asegura que el nuevo parque de atracciones será un revulsivo para la economía de la provincia

Matías Stuber

Matías Stuber

Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:04

Comenta

El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, pasó este jueves por el plató de 'La Alameda', el programa que coproducen 101TV y SUR, y que ... presenta el director de este periódico, Manolo Castillo. Lara abordó un mosaico de asuntos del día a día, que afectan de una manera u otra al municipio. El gran proyecto a futuro que destaca cuando se habla de Benalmádena es la reapertura de Tivoli, el parque de atracciones que cerró en 2020. El regidor quiso dejar claro que no hay contratiempos sobre lo establecido y que el proyecto será realidad más pronto que tarde. «Tranquilidad con Tivoli, todo va según los plazos», dijo en varias ocasiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican a la segunda víctima mortal del accidente de la antigua N-340
  2. 2

    Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  3. 3 El SEPE denegará el subsidio para mayores de 52 años a los parados que no coticen dos años en los 15 previos a la jubilación
  4. 4 Una niña de 7 años sufre una fractura de nariz en su colegio de Marbella tras un empujón: «La llamaban gorda, fea, panchita%u2026»
  5. 5 Málaga ya tiene fecha para el encendido del alumbrado de Navidad 2025
  6. 6 Así es el ME Meliá Málaga, el nuevo cinco estrellas de la capital
  7. 7 El corte total de Eugenio Gross para la obra del metro de Málaga ya tiene fecha
  8. 8

    Uno de cada cuatro malagueños está en riesgo de sufrir un ictus
  9. 9 Aemet desactiva el aviso naranja por lluvias tras dejar casi 30 litros en Málaga
  10. 10 Despiden a un camarero de Nerja tras pillarlo desbrozando el jardín durante su baja por «dolor lumbar» y un tribunal lo declara improcedente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Juan Antonio Lara: «Tranquilidad con Tivoli, todo va según los plazos»