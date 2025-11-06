Juan Antonio Lara: «Tranquilidad con Tivoli, todo va según los plazos»

El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, pasó este jueves por el plató de 'La Alameda', el programa que coproducen 101TV y SUR, y que ... presenta el director de este periódico, Manolo Castillo. Lara abordó un mosaico de asuntos del día a día, que afectan de una manera u otra al municipio. El gran proyecto a futuro que destaca cuando se habla de Benalmádena es la reapertura de Tivoli, el parque de atracciones que cerró en 2020. El regidor quiso dejar claro que no hay contratiempos sobre lo establecido y que el proyecto será realidad más pronto que tarde. «Tranquilidad con Tivoli, todo va según los plazos», dijo en varias ocasiones.

Después de años sin un futuro claro para el parque de atracciones, el Grupo Tremón y el Ayuntamiento de Málaga presentaron un plan para llevar a la reapertura de Tívoli. Una transformación de los actuales terrenos que contempla también la construcción de dos hoteles y de un centro comercial.

Lara aprovechó su intervención para resaltar este paso como un hito, convencido de que el nuevo Tivoli lleve a Benalmádena a una nueva dimensión. Además, criticó la actitud del anterior equipo de gobierno socialista por una supuesta dejadez para buscar soluciones.

«Cuando llegamos nosotros, las relaciones estaban totalmente rotas. Ahora, la planificación se está cumpliendo. El proyecto se ha entregado a tiempo y ahora lo estamos revisando en el Ayuntamiento. Luego vendrán los informes sectoriales», detalló Lara.

En relación a la lentitud de la burocracia, el acalde de Benalmádena abogó por que Tivoli sea considerado un «proyecto estratégico». En todo caso, señaló que el proyecto «cuenta con todo el apoyo de la Junta de Andalucía».

Tasa de basura

En política medioambiental, señaló que su intención es reducir al máximo posible el encarecimiento de la tasa de basura para los ciudadanos de Benalmádena. Un hecho que llega por la imposición de un nuevo proceso de reciclaje por parte de la Unión Europea. «Vamos a intentar amortiguar la tasa de basura lo máximo posible», dijo.

Lara también habló de la importancia que tiene el turismo para Benalmádena. El futuro del sector en clave local, dijo, pasa por apostar por un «turismo cultural» que se sume al tradicional de sol y playa. También llegó una apelación a nuevos clientes, sobre todo, entre los turistas nórdicos. «La temporada alta ya se estira hasta octubre e incluso noviembre. El turista nórdico prefiere estos meses del año para venir», aseguró.

El alcalde popular, que afronta su primer mandato, destacó también la puesta en marcha del parking Pueblosol. Una medida para mejorar la movilidad del municipio que complementa con la gratuidad del transporte urbano «para todos los ciudadanos, no solo para los empadronados».

En el plano político, destacó la «estabilidad» que se vive en el Ayuntamiento, donde el PP gobierna en solitario. Sobre la oposición, colocó a PSOE, Vox e IU en el mismo plano y se mostró sorprendido ante la «coincidencia» en las votaciones que exhibiría, según Lara, el partido de Abascal con las fuerzas de izquierdas en el Ayuntamiento.