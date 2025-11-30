Cualquiera que desee que le rompan los esquemas puede acercarse a escuchar a José Luis Cordeiro este martes a las siete de la tarde en ... el Salón de Actos Unicaja de la Acera de la Marina. Ingeniero formado en el prestigioso Massachusetts Institute of Technology y autor junto a David Wood del bestseller 'La muerte de la muerte' pronostica la llegada de la inmortalidad a partir de 2045. Además, de la forma que cantó Bob Dylan, 'Forever young', siempre joven. Con ese provocador mensaje echa el telón el ciclo 'Viral. El reto de la evolución', que ha desarrollado Fundación Unicaja en el último trimestre.

–Empecemos por la primera parte del título de su conferencia, 'El futuro de la humanidad: inmortales y ciberpunks', que es el hilo conductor de su libro: ¿Vamos hacia la inmortalidad?

–Sí, como explico en mi bestseller internacional, que está en una docena de idiomas y acabo de presentar en árabe, hay muchos avances sobre la longevidad y el rejuvenecimiento biológico. Se ha descubierto que hay pequeños organismos biológicamente inmortales, no envejecen. También hay células inmortales, las germinales, y otras que se vuelven inmortales, las cancerígenas. La inmortalidad ya existe en biología. Gracias a los avances de la ciencia y la secuencia del genoma humano, se está descubriendo por qué unas células y unos organismos son inmortales y por qué otros no.

–Usted pone fecha a cuándo llegará la inmortalidad humana.

–La fecha que utilizamos, que es de mi amigo Ray Kurzweil, del MIT, de la Universidad de la Singularidad y que ha sido director de ingeniería de Google, es el año 2045. Si sobrevives los próximos veinte años, vas a poder vivir lo suficiente como para vivir para siempre, si así lo quieres. Las personas que estén ahora en el orden de los 70 años van a poder ser rejuvenecidas. El objetivo es el rejuvenecimiento biológico, el objetivo no es vivir viejo, sino joven. El envejecimiento es reversible. Planteamos que el envejecimiento es una enfermedad curable y que estamos cerca de curarla.

–¿Entonces va a ser posible una vida saludable eterna?

–Bueno, la eternidad es mucho tiempo... la muerte seguirá produciéndose porque habrá accidentes, suicidios y homicidios. Pero si la gente quiere vivir indefinidamente joven, lo podrá hacer.

–Joven y sana.

–El objetivo es tener una edad biológica de veinte años, que es la edad óptima biológica del cuerpo, todo el tiempo que se quiera.

–¿Qué supondrá esto para las pensiones, para el trabajo?

–Como vamos a ser indefinidamente jóvenes, las pensiones van a desaparecer, no van a ser necesarias. Además, estamos entrando en un mundo cada vez más rico, más próspero. Con la robótica y la inteligencia artificial, vamos a producir más y más de todo con menos y menos recursos. Así que la gente trabajará menos y disfrutará más de la vida.

–¿También para la economía será bueno, entonces?

–Más gente es más riqueza, y además gente joven, gente activa, gente que no está enferma. Hoy el 80% del gasto médico ocurre en los últimos cinco años de la vida de la persona, y pese a eso, la gente se muere. En el futuro no va a ser así, no va a perderse ese 80%del gasto médico, porque se va a invertir al inicio para que la gente no envejezca y esté saludable.

–¿Qué es lo que vamos a tener que tomar para ser siempre jóvenes?

–El Nobel de Medicina de 2012, Shin'ya Yamanaka, descubrió que modificando unos genes se rejuvenecen las células. Esto va a ser probablemente a través de inyecciones, pero también es posible que sean simplemente pasillas. El rejuvenecimiento es posible: ya se han rejuvenecido células y se están comenzando a rejuvenecer órganos;los primeros, los ojos.

–¿Será accesible para todos? Quizás los ricos puedan vivir para siempre y los pobres se sigan muriendo como siempre.

–Esto va a estar disponible para todo el mundo y será gratis: formará parte de la Seguridad Social. Como en la pandemia de Covid, cuando las vacunas fueron gratis y en todo el mundo. En un año estaban disponibles para todos. En este caso, cuando se desarrollen las tecnologías, van a ser muy baratas, accesibles a todo el mundo.

–Gran parte de la filosofía, las religiones... se basan en que la muerte existe. ¿Cómo va a cambiar nuestra manera de pensar con la inmortalidad que usted dice que va a llegar?

–La inmortalidad ha sido el primer sueño de la humanidad. El primer libro, la epopeya de Gilgamesh, es un libro de inmortalidad. Los españoles, cuando llegaron a América, buscaban la fuente de la eterna juventud. Todas las religiones han buscado la inmortalidad. Pero hasta ahora sólo era posible una supuesta inmortalidad en el futuro, en otro lugar. Ahora ya sabemos que estamos a las puertas de la inmortalidad biológica. Efectivamente, todo va a cambiar. Hasta ahora teníamos que aceptar la muerte porque no había alternativa. Pero esto ya se acabó. Hay una alternativa a envejecer y a morir, que es estar indefinidamente jóvenes. De cualquier manera, esto es opcional:si alguien se quiere morir, pues que se muera. Pero si se quiere curar el cáncer, el alzheimer, hay que curar la madre de todas las enfermedades crónicas, que es el envejecimiento.

–Pero la muerte seguirá existiendo: te puede pillar un coche. ¿Al ser más excepcional será más dura?

–Vamos a valorar más la vida.

–¿Alguna religión podría oponerse, teniendo en cuenta que aquí la voluntad humana hurta la voluntad del dios de los creyentes?

–Las religiones buscan el bienestar. Y si se logra con que las personas estén jóvenes y saludables, ése es el objetivo de la religión.

–Si dice que la gente no morirá y seguirá naciendo... ¿dónde vamos a meter a toda la población?

–Hace dos mil años ya se planteaba que había mucha gente. Hace doscientos años Malthus dijo que era el fin del mundo porque había mucha gente. Entonces Londres tenía un millón de habitantes y ahora tiene doce y nunca se ha vivido mejor en esa ciudad. En ese momento había en el mundo mil millones de habitantes y hoy vamos hacia los 9.000 y no hay ningún colapso: nunca se ha vivido mejor, con más prosperidad, limpieza y paz. El problema, de hecho, es que la población comienza a disminuir. Sin ir más lejos, la población nacida en España lleva dos décadas cayendo y sólo se ha compensado por la inmigración. En países sin inmigrantes como Japón y China, la población está disminuyendo aceleradamente.

–¿Pero cuánta gente puede aguantar el planeta?

–No hay límite. Además, hay muchos otros planetas. En una década vamos a estar colonizando el universo. Lo de preocuparse porque hay muchos habitantes y pocos recursos es muy español y europeo en general. En Europa hay mucho pesimismo porque se está quedando atrás. En el Imperio Romano la esperanza de vida era de 20 años, en 1900, de 40 y ahora, de 80. Se ha duplicado dos veces. La podemos volver a duplicar y no hay ningún colapso. Pero, para que quede claro: nosotros estamos entre la última generación humana mortal y la primera inmortal.

–¿Y qué es eso de 'ciberpunks', la segunda parte del título de su conferencia?

–En los próximos veinte años vamos a ver más avances tecnológicos que en los últimos dos mil años. Y esto nos va a llevar a tres grandes posibilidades: la longevidad, la súper inteligencia y la súper prosperidad. Estamos entrando en una economía nueva que no es la de la escasez como hasta ahora, sino la de la abundancia.