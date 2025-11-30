Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

José Luis Cordeiro pronunciará una conferencia el martes en el Salón de Actos Unicaja de la Acera de la Marina. Cedida

Ingeniero formado en el MIT y autor de 'La muerte de la muerte'

José Luis Cordeiro:«Estamos entre la última generación humana mortal y la primera inmortal»

¿Quién no querría ser eternamente joven? El autor dibuja esa perspectiva que ve realizable a partir del año 2045

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:57

Cualquiera que desee que le rompan los esquemas puede acercarse a escuchar a José Luis Cordeiro este martes a las siete de la tarde en ... el Salón de Actos Unicaja de la Acera de la Marina. Ingeniero formado en el prestigioso Massachusetts Institute of Technology y autor junto a David Wood del bestseller 'La muerte de la muerte' pronostica la llegada de la inmortalidad a partir de 2045. Además, de la forma que cantó Bob Dylan, 'Forever young', siempre joven. Con ese provocador mensaje echa el telón el ciclo 'Viral. El reto de la evolución', que ha desarrollado Fundación Unicaja en el último trimestre.

