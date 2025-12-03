Jornada sobre transformación digital en turismo: innovar para competir y conectar

SUR y Segittur (Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas) organizan el próximo jueves 4 de diciembre una jornada ... bajo el título 'Transformación digital en turismo: innovar para competir y conectar'. Será a las 10.30 en el AC Hotel Málaga Palacio de la capital.

Tras la bienvenida y presentación, intervendrá Laura Flores, directora de Desarrollo de Negocio y Nuevas Tecnologías de SEGITTUR, con una conversación sobre la Plataforma Inteligente de Destinos, clave en la mejora de la gestión turística. Después será el turno de Jacobo Florido, teniente de alcalde y concejal delegado del Área de Turismo y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Málaga, con la conversación sobre los destinos apuestan por la Plataforma Inteligente de Destinos.

Por último, habrá una mesa técnica sobre proyectos beneficiarios de las ayudas para la digitalización de las empresas turísticas. En ella participarán Juan Marín, director de Desarrollo de Negocio, Biotomy; Verania Medina, directora de Ventas y Marketing, CostaSol Cruceros; Rocío Plaza, Product Team, Top Group Express Turismo; Cristóbal Gallardo, director de proyecto de QBO y María José Pedragosa, cofundadora y CEO de Revivack Circular Economy. Moderará la mesa Pilar Martínez, redactora de SUR.

La asistencia es por invitación y las plazas son limitadas. Hay que confirmar asistencia en el email forossur@diariosur.es. La jornada se podrá seguir en directo en SUR.es.