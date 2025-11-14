Jornada de convivencia de la Federación de Peñas en Mollina
La celebración en el Parque Santillán reunió a unas 350 personas en representación de una veintena de entidades
SUR
Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:48
El Parque Santillán de Mollina fue el escenario elegido para la jornada de hermandad y convivencia de las entidades que componen la Federación Malagueña de ... Peñas, Centros Culturales y Casa Regionales La Alcazaba. Asistieron unas 350 personas en representación de una veintena de asociaciones a este encuentro, que disponía de plazas gratuitas de autobús para todos los socios que lo deseasen.
La salida fue el pasado sábado a las nueve de la mañana, y una vez en el lugar de celebración de la actividad, cada peña realizaba su comida para compartir entre todos los asistentes. No faltaron actuaciones musicales para amenizar una jornada que finalizó a las 18 horas con el regreso a Málaga de todos los participantes.
Como preparativo de este Encuentro de Peñas 2025 una representación de la junta directiva encabezada por su presidente, Manuel Curtido, se reunió el pasado 27 de octubre con el alcalde de Mollina, José Eugenio Sevillano y otros ediles del municipio, y realizaron una visita al lugar de celebración de la actividad en el Parque Santillán.
