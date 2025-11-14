Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jornada de convivencia de la Federación de Peñas en Mollina

La celebración en el Parque Santillán reunió a unas 350 personas en representación de una veintena de entidades

SUR

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:48

El Parque Santillán de Mollina fue el escenario elegido para la jornada de hermandad y convivencia de las entidades que componen la Federación Malagueña de ... Peñas, Centros Culturales y Casa Regionales La Alcazaba. Asistieron unas 350 personas en representación de una veintena de asociaciones a este encuentro, que disponía de plazas gratuitas de autobús para todos los socios que lo deseasen.

