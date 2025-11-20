IU reclama más ayudas al alquiler para proteger a las víctimas de violencia machista

IU Málaga ha denunciado este jueves, en vísperas del 25 de noviembre, el Día por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que la ... Junta de Andalucía ha dejado sin ejecutar un 60% de los recursos presupuestarios destinados a proteger a las víctimas de violencia de género. Y, muy en particular, la coordinadora provincial de la formación, Toni Morillas, ha puesto el foco en la vivienda: «Las ayudas al alquiler que existen no resuelven el problema ni llegan a todas las mujeres». «La convocatoria de ayudas al alquiler de la Junta de Andalucía del año 2025 fue dotada con cinco millones de euros, luego la recortaron a 1,6 millones y, finalmente, lo que ha ejecutado el Partido Popular en ayuda al alquiler a personas en situación de vulnerabilidad entre las que se encuentran las víctimas de violencia machista son 145.000 euros. Es absolutamente ridículo», explica Morillas, quien continúa: «Buena parte de las personas que sufren desahucios en nuestra provincia son mujeres que, además son sometidas a un doble proceso de violencia: el de violencia machista que han vivido y también el proceso de violencia por parte de aquellas instituciones que no asumen sus obligaciones, revictimizándolas. Todos los días vemos cómo hay en esta ciudad y en esta provincia mujeres con órdenes de protección en vigor, mujeres con niños, con niñas y con personas dependientes a cargo que, no sólo son desahuciadas y se quedan en la puñetera calle, sino que hay unas instituciones, particularmente la Junta de Andalucía, que no les brinda ningún tipo de alternativa habitacional».

Ante esta situación, la coordinadora provincial de IU realiza dos propuestas dirigidas tanto al Gobierno central como al autonómico: demanda, por un lado, que se mantenga la prohibición de los desahucios en situaciones de vulnerabilidad como la que viven las mujeres víctimas de violencia de género más allá del 31 de diciembre de 2025, que es lo que recoge la ley actual, y esta protección se convierta en automática y permanente. «No puede ser que a partir del 1 de enero de 2026 se levante esa prohibición, que hoy es una herramienta clave de protección frente a los desahucios», afirma Morillas.

Red pública de alquileres asequibles

En cuanto a la Junta de Andalucía, Morillas reclama que asuma la «obligación» de brindar alternativas habitacionales a las víctimas de violencia de género «para cumplir lo que establece el ordenamiento jurídico». Así que la coordinadora provincial de IU reclama que la Junta «establezca y ponga en marcha, de la mano de los ayuntamientos de la provincia de Málaga, una red pública de alquileres asequibles que permita que, ante cualquier situación de emergencia derivada de una situación de violencia machista, haya de manera urgente, de manera ágil, inmediata, una solución habitacional para esa mujer».

Morillas también carga contra las posiciones «negacionistas» y que «quieren que las leyes feministas que protegen a las mujeres han de ser derogadas». Son posturas, afirma Morillas, que «hay que combatir desde las instituciones, pero también desde las calles». De ahí que llame a la participación a que «las próximas movilizaciones del 25 de noviembre sean movilizaciones masivas en las que se salga a hacer frente a esa reacción machista y misógina que pone en riesgo la vida de las mujeres».

Para Victoria Morales, responsable de la Red de Feminismos de IU Málaga, «el PP y Vox pretenden institucionalizar el negacionismo» y añade: «Es un peligro para las mujeres malagueñas tener en las instituciones a partidos negacionistas que gobiernan en contra de la garantía de nuestros derechos, que ningunean e invisibilizan la posibilidad de todas las mujeres a tener una garantía de vivir como quieran».

Son cuatro las malagueñas aseinadas en lo que va de año en la provincia de Málaga y 389 las denuncias en el primer semestre de atentados contra la libertad sexual de las mujeres: «Una violación cada dos días en la provincia de Málaga es absolutamente insostenible», zanja Morales.