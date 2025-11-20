Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Toni Morillas y Victoria Morales, este jueves, en Málaga. SUR

IU reclama más ayudas al alquiler para proteger a las víctimas de violencia machista

Toni Morillas denuncia que en Málaga se producen desahucios de mujeres con órdenes de protección en vigor

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:27

Comenta

IU Málaga ha denunciado este jueves, en vísperas del 25 de noviembre, el Día por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que la ... Junta de Andalucía ha dejado sin ejecutar un 60% de los recursos presupuestarios destinados a proteger a las víctimas de violencia de género. Y, muy en particular, la coordinadora provincial de la formación, Toni Morillas, ha puesto el foco en la vivienda: «Las ayudas al alquiler que existen no resuelven el problema ni llegan a todas las mujeres». «La convocatoria de ayudas al alquiler de la Junta de Andalucía del año 2025 fue dotada con cinco millones de euros, luego la recortaron a 1,6 millones y, finalmente, lo que ha ejecutado el Partido Popular en ayuda al alquiler a personas en situación de vulnerabilidad entre las que se encuentran las víctimas de violencia machista son 145.000 euros. Es absolutamente ridículo», explica Morillas, quien continúa: «Buena parte de las personas que sufren desahucios en nuestra provincia son mujeres que, además son sometidas a un doble proceso de violencia: el de violencia machista que han vivido y también el proceso de violencia por parte de aquellas instituciones que no asumen sus obligaciones, revictimizándolas. Todos los días vemos cómo hay en esta ciudad y en esta provincia mujeres con órdenes de protección en vigor, mujeres con niños, con niñas y con personas dependientes a cargo que, no sólo son desahuciadas y se quedan en la puñetera calle, sino que hay unas instituciones, particularmente la Junta de Andalucía, que no les brinda ningún tipo de alternativa habitacional».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abre en Málaga Boom Box, un nuevo negocio en el que conseguir paquetes de Amazon, Shein o Temu a precios de ganga
  2. 2

    ¿Quién es Funes, el nuevo entrenador del Málaga?
  3. 3

    Los radares que multan por saltarse un semáforo en rojo cazan a 1.500 conductores el primer mes en Málaga
  4. 4 Multas por ir al baño y jornadas de 70 horas: detienen a un empresario de Torremolinos por explotar a migrantes irregulares
  5. 5 Disparan a un hombre en la pierna en la zona de aparcamiento de autocaravanas junto al Martín Carpena
  6. 6

    Las primeras palabras de Funes como entrenador del Málaga: «Estoy muy ilusionado, gracias»
  7. 7 La Policía halla una pistola oculta en la rueda de una autocaravana tras el disparo a un hombre en la pierna en Málaga
  8. 8 Funes, nuevo entrenador del Málaga
  9. 9 Un juzgado condena a la UMA a abonar una beca que denegó a un alumno del máster en Abogacía
  10. 10 A prisión por agresión sexual: investigan si drogó a la víctima con la excusa de un masaje en Benalmádena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur IU reclama más ayudas al alquiler para proteger a las víctimas de violencia machista

IU reclama más ayudas al alquiler para proteger a las víctimas de violencia machista