Italia, favorita de los erasmus malagueños por su menor exigencia en nivel de idiomas

Un centenar de alumnos, a Reino Unido, a pesar del 'Brexit'

La incertidumbre generada por el 'Brexit', el proceso de salida de Reino Unido de la UE, no ha desanimado a los estudiantes malagueños. 97 de ellos han elegido realizar su estancia erasmus en alguna universidad de aquel país el próximo curso. Son, en su mayor parte, estudiantes de Filología Inglesa, que tienen allí la mejor de las oportunidades de mejorar el idioma.

El complicado proceso de salida del Reino Unido está creando mucha incertidumbre. Así lo confirma la vicerrectora de Internacionalización, Susana Cabrera, tanto entre los que están este curso en aquél país como entre los que lo han elegido como destino para el próximo. No obstante, trata de tranquilizar a unos y otros, pues incluso para el peor de los supuestos, la salida sin acuerdo de la UE, se han previsto medidas para que los estudiantes no se vean afectados. Por una parte, aclara la vicerrectora que los alumnos que están este curso en Reino Unido no tienen ningún problema. Son 88 los estudiantes de la UMA que eligieron este destino: 29 ya han terminado su estancia de un primer cuatrimestre, 2 han comenzado ahora la correspondiente al segundo y 57 están durante todo el curso.

Incluso la salida sin acuerdo no tiene por qué perjudicar a los estudiantes. Un Reino Unido extracomunitario puede seguir participando de los programas de movilidad, como pasa por ejemplo con Suiza, Noruega y Turquía, a los que han viajado 10 estudiantes de la UMA.

Además de estudiantes, también participan en estos programas profesores y personal de administración y servicios. Este curso son 27 trabajadores de la UMA en formación lingüística, una en misión docente y cuatro en formación no lingüística.