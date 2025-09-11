Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sede del IBIMA en Málaga. SUR

Investigadores de Málaga desarrollan una IA capaz de detectar con gran precisión obstrucciones arteriales

La enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan el corazón es la principal causa de mortalidad en todo el mundo

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:32

La enfermedad de las arterias coronarias, causada por la obstrucción de los vasos sanguíneos que irrigan el corazón, sigue siendo la principal causa de mortalidad ... en todo el mundo. Ante este panorama, un diagnóstico precoz y preciso se vuelve esencial para salvar vidas y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. Pero un nuevo horizonte se ha abierto recientemente en la lucha contra esa enfermedad y ha sido, precisamente, desde Málaga. Así, un equipo de investigación del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA Plataforma BIONAND) ha desarrollado una herramienta de Inteligencia Artificial (IA) capaz de detectar esas peligrosas obstrucciones arteriales con una precisión y fiabilidad muy elevadas, mejorando así el diagnóstico cardíaco y salvando vidas.

