Tinderella, Chenoa, Matilda o Bridget Jones: por qué los síndromes casi siempre tienen nombre de mujer

Una investigación de la catedrática de la UMA Susana Guerrero alerta del abuso de términos seudocientíficos en la prensa que patologizan el comportamiento femenino

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:23

Si eres muy protectora con tus hijos es que tienes síndrome de mamá gallina, mamá helicóptero, gallina clueca, mamá leona o mamá osa. Si, por ... el contrario, eres sospechosa de no cuidar lo suficiente bien de ellos, te etiquetarán como «mala madre» o «madre tóxica». Si estás soltera prepárate, porque hay un buen 'pack' de síndromes diseñados para ti: el de Bridget Jones, el de Tinderella, el de Chenoa, el de la mesa de los niños... En el trabajo, si eres demasiado brillante en todo lo que haces, ¡cuidado! puedes tener el síndrome de Maripili. Pero si prefieres adoptar un perfil bajo y eres discreta a la par que eficaz, es que sufres el síndrome de la tiara. Los medios de comunicación están continuamente inventando nuevos supuestos síndromes, carentes de respaldo científico, con los que «etiquetan y patologizan el comportamiento de las mujeres». Así lo pone en evidencia la investigación realizada por la catedrática de Lengua Española de la Universidad de Málaga Susana Guerrero.

