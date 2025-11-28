Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ignacio Herrero, representante de China Three Gorges, este viernes en un foro organizado por Vocento y la Cátedra China. Marilú Báez

«No hay otra que invertir de manera masiva en redes energéticas»

El gigante China Three Gorges Europe se ofrece para ayudar a resolver el problema de suministro eléctrico que impide que proyectos empresariales se instalen en Málaga

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Viernes, 28 de noviembre 2025, 15:21

El sector energético se encuentra en un «momento crucial», en una coyuntura en la que hay que definir lo que quiere ser en los próximos ... veinte o treinta años. También éste es el contexto en que ha de resolver «deficiencias» y «distorsiones» que han aflorado y que por ejemplo en Málaga se traducen en que hay proyectos que desearían instalarse en la provincia y no pueden hacerlo por no tener asegurado el suministro eléctrico: «No se entiende que habiendo oportunidad de crecimiento no se pueda dar servicio a esa demanda». Así lo advirtió Ignacio Herrero, representante de China Three Gorges, una empresa china gigantesca especializada en desarrollo de energía hidroeléctrica y limpia, que durante más de tres décadas ha protagonizado una fuerte expansión centrada en el desarrollo energético sostenible, la protección ambiental del río Yangtsé y el impulso de la transición verde global, que desde hace década y media se encuentra en Europa y que en 2020 irrumpió en España, también en Andalucía, donde trabaja de forma intensa en la energía eólica y la fotovoltaica.

