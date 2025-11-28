«No hay otra que invertir de manera masiva en redes energéticas»

El sector energético se encuentra en un «momento crucial», en una coyuntura en la que hay que definir lo que quiere ser en los próximos ... veinte o treinta años. También éste es el contexto en que ha de resolver «deficiencias» y «distorsiones» que han aflorado y que por ejemplo en Málaga se traducen en que hay proyectos que desearían instalarse en la provincia y no pueden hacerlo por no tener asegurado el suministro eléctrico: «No se entiende que habiendo oportunidad de crecimiento no se pueda dar servicio a esa demanda». Así lo advirtió Ignacio Herrero, representante de China Three Gorges, una empresa china gigantesca especializada en desarrollo de energía hidroeléctrica y limpia, que durante más de tres décadas ha protagonizado una fuerte expansión centrada en el desarrollo energético sostenible, la protección ambiental del río Yangtsé y el impulso de la transición verde global, que desde hace década y media se encuentra en Europa y que en 2020 irrumpió en España, también en Andalucía, donde trabaja de forma intensa en la energía eólica y la fotovoltaica.

Para el futuro, el objetivo de esta compañía es duplicar la capacidad instalada en Europa y conservar a España como principal mercado, con Málaga como uno de los principales objetivos en los que hacer irrupción: se plantea, incluso, la instalación de un centro de investigación y desarrollo en la provincia (en la actualidad cuenta con uno en Portugal, porque ese país fue su puerta de entrada al Viejo Continente). «Por cuestiones culturales, España encaja muy bien con China. En realidad, todo el arco mediterráneo. Con otros países es más difícil», aseguró el alto ejecutivo durante un foro organizado por la Cátedra China y el grupo Vocento -editor de este periódico-. Por eso ya cuentan con una potencia instalada por encima de los 2 gigavatios en eólica y solar y se encuentran presentes en siete comunidades autónomas.

Ignacio Herrero (izquierda) departiendo con Ignacio Lillo, redactor de SUR.

Y respecto al qué hacer para resolver los problemas, Herrero proporcionó una de las claves: «El foco ha estado puesto en la generación y se han dejado un poco de lado las redes». Y ello, advirtió, en un contexto marcado por «incrementos muy importantes de demanda de electricidad». Puso el ejemplo de que la puesta en marcha de un centro de datos en Portugal provocará un aumento del 20% en el consumo nacional de energía. «Esto es algo que no se puede asumir de la noche y la mañana. Tenemos que ser conscientes de que ha cambiado la morfología de la generación eléctrica y de la demanda y de que va a haber cambios muy importantes. Estábamos abogando por la electrificación de la demanda y nos hemos olvidado un poco de las redes», reiteró. Ello, debido a que, como describió, el de las redes es un sector regulado cuyos costes van directamente a la tarifa del consumidor y la vocación política es la de tratar de controlar el incremento de eso coste. «Eso ha hecho que nos olvidemos un poco de las redes. Se hizo un esfuerzo importante en crear esas infraestructuras, y lo que ahora vemos es que no se ha invertido lo suficiente en mantener en buen estado de servicio de esas infraestructuras eléctricas», analizó el experto.

En este punto, el redactor de SUR Ignacio Lillo, que actuó como maestro de ceremonias del evento, recordó que las propuestas de implantación de las empresas suponen duplicar el consumo eléctrico actual de la provincia. Ante ello, el alto ejecutivo insistió en que China y su compañía puede desempeñar un papel importante, con dos vectores: por un lado, con la aportación de tecnologías que ayudan a liberar capacidad en las redes actuales sin grandes inversiones adicionales, aunque, aclaró, «el vector fundamental tienen que ser inversiones en redes y nuevas líneas de transporte y de distribución». En este sentido, valoró que el Gobierno central haya aprobado el plan de inversión de Red Eléctrica, que supone una inyección de 3.800 millones de euros hasta 2030. «No sé si es suficiente, pero por lo menos es un paso importante», reflexionó. En todo caso, aventuró que la gran parte de las inversiones del sector en los próximos quince años van a ir destinados a la mejora de las redes actuales y a la construcción de nuevas redes de transporte y distribución.

Otra de las prioridades que Herrero señaló fue la del almacenamiento que, dijo, «junto con las redes es el vector tecnológico más crítico para el sistema». «Ahora mismo tenemos una capacidad de 140 gigavatios en total en el sistema. La demanda pico no supera en España los 50. La demanda media durante el año está en torno a los 30-32-33 gigavatios de capacidad instalada. Tenemos más potencia instalada sólo de fotovoltaica que demanda media en el país. Con lo cual, las baterías son totalmente críticas, porque lo que estamos viendo a día de hoy en las horas solares es que cada vez de forma más recurrente los precios son cero o negativo. No tiene sentido vender un bien que para producirlo se ha invertido una cantidad importante a precio negativo», desarrolló, por lo que llamó a acabar con esa capacidad ociosa, esa capacidad cuya producción se ha descarbonizado y no se aprovecha. Las baterías son una solución, pero llamó a que la inversión que se haga para desarrollarlas se integran de forma eficiente en el sistema.

En cuanto a otras tecnologías de futuro, como el hidrógeno o la eólica marina en el mar de Alborán, cuestionó su rentabilidad. Mientras que respecto al coche eléctrico apuntó que el horizonte temporal de su generalización es largo, porque todavía no tiene la autonomía suficiente para hacer largos recorridos y no existe una red de recargas bien mantenida ni suficiente.