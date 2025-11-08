Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ángel Diego González posa en las oficinas que Abante tiene en la calle Larios de Málaga. Marilú Báez

Ángel Diego González, Director de la oficina de Abante en Málaga

«Los inversores andaluces se preocupan por su dinero, pero hace falta que se ocupen de él»

El financiero destaca que se tiende a ahorrar en activos inmobiliarios y en cuentas y depósitos, que dan poca rentabilidad

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:28

«Andalucía es una buena zona para seguir creciendo», afirma Ángel Diego González, nuevo director de la oficina malagueña de Abante, una firma de asesoramiento ... y gestión financiera que opera en toda España. Toma el relevo de Rafael Romero, que ha dado el salto a la nueva sociedad holding de Fundación Unicaja, Fundatia. En el conjunto de la región, Abante asesora y gestiona ahorros de clientes por valor de 450 millones de euros. Abrieron oficina en Sevilla en 2016 y luego, en 2019, en Málaga, en plena calle Larios. Ahora cuatro personas forman el equipo y se encuentran en busca de nuevos perfiles para crecer.

