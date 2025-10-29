Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Antonio González posa ante uno de los murales de la sede de UGT, en la calle de Alemania, en la capital. Marilú Báez

Antonio González, nuevo secretario general de UGT en Málaga

«Para insertar a los parados de Málaga se necesitan mejores convenios y más formación»

Sucede en el cargo a Soledad Ruiz tras la celebración del último congreso en que tuvo el respaldo del 65% de sus compañeros y que a punto estuvo de romper al sindicato

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:42

Comenta

Antonio González es el nuevo secretario general de UGT en Málaga. Así resultó elegido en el XVI Congreso del sindicato después de que su predecesora, ... Soledad Ruiz, decidiera no optar a la reelección. Fuentes consultadas indican que parece que ella tomó la decisión a última hora para no partir el sindicato en dos tras maniobras que buscaron restarle apoyos a ella, que sí buscaba repetir. Sea como sea, a González le pillamos aprovechando el viaje entre la sede donde se encuentran las dependencias de servicios públicos y las de la central, en calle Alemania, donde ahora tiene su despacho -el que antes era de Soledad Ruiz-, para hacer parte de la mudanza de sus cosas casi improvisadamente en un carrito de la compra. Ha tenido una mañana ajetreada que ha comenzado con el foro organizado por SUR en el que el consejero de Energía, Industria y Minas, Jorge Paradela, era el protagonista, ha continuado con alguna reunión en el sindicato, después con una concentración en recuerdo del trabajador muerto electrocutado en el polígono industrial de Santa Cruz, sigue con esta entrevista, y después habría más reuniones. Una jornada muy movida en la que se siente cómodo, como nervioso y activo que es.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  2. 2 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  3. 3

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  4. 4 Una discusión en un bar y la burla de que llevaba una pistola «de juguete» desataron el último tiroteo en Málaga
  5. 5 Málaga estará en alerta amarilla por lluvias mañana miércoles
  6. 6 Acuchilla en la cara a un hombre de 40 años a plena luz del día en el Centro de Málaga
  7. 7 Despliegue en el mar para arrestar a un hombre tras intentar atracar con un cuchillo a un médico en Marbella
  8. 8 Herido grave un motorista tras sufrir una caída en la A-7 en Torre de Benagalbón
  9. 9

    El Unicaja valora ya todas las opciones con Xavier Castañeda
  10. 10 Despliegue en el mar para arrestar a un hombre tras intentar atracar con un cuchillo a un médico en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Para insertar a los parados de Málaga se necesitan mejores convenios y más formación»

«Para insertar a los parados de Málaga se necesitan mejores convenios y más formación»