El 81% de los incendios forestales en Málaga se quedan en conato por la respuesta del Infoca

La agenda mediática y política este verano tiene a los incendios forestales en su centro. Se sucede la devastación por media España y las polémicas ... relacionadas con los medios y servicios públicos para su prevención, control y extinción. En Orense, por ejemplo, hay un 10% de superficie provincial que ha ardido en las últimas semanas. Nada menos. Y los problemas se suceden en Castilla León o Madrid. En Andalucía, ha habido serios problemas con las llamas especialmente en Tarifa. Pero las estadísticas indican que la rapidez de actuación evita en la mayor parte de los casos tragedias mayores. Según datos facilitados por la Junta de Andalucía a SUR, en lo que va de año y en la provincia de Málaga, el 81,82% de los incendios han quedado en conato.

81,82% de los fuegos en lo que va de año 2025 en la provincia de Málaga ha quedado en conatos. La media de los últimos años es un 80% y en 2024 fue del 76,5.

Un conato es un fuego que se ha generado pero que se logra evitar su extensión y que se puede controlar con medios relativamente sencillos. Otra manera de medirlos es determinar que la superficie afectada es inferior a 1 hectárea. A fecha del 19 de agosto, en Málaga se habían registrado 54 conatos. El total de incendios forestales había ascendido a 65. En toda la comunidad, son 789 los episodios totales en los que ha habido que intervenir por parte del Plan Infoca.

El mapa de riesgo está en rojo para la mayor parte de la provincia estos días, si bien es cierto que en el litoral axárquico la coyuntura es verde, según la página web de la Agencia de Emergencias.

1 hectárea es la superficie que considera el Infoca para hablar de conato, que, por otra parte, es un fuego que se ha originado sin extenderse y puede ser controlado con medios relativamente sencillos.

Para entender la complejidad de la lucha contra el fuego hay que entender varias cuestiones. El Plan Infoca es un dispositivo autonómico y por lo tanto sus efectivos, medios humanos, materiales e infraestructuras se ponen al servicio de las necesidades de cada momento. Por eso siempre se habla de dotaciones y presupuestos globales.

Otro factor que hay que manejar es la importancia de contar con medios avanzados en previsión meteorológica. Los incendios son cada vez más complicados y se desbocan con más facilidad. El régimen cambiante de precipitaciones varía sobremanera el escenario al que se deben enfrentar los técnicos. En Málaga hemos pasado de una sequía de seis años a un último ejercicio hidrológico caracterizado por trenes de borrascas y danas, lo que, por un lado rebaja el estrés hídrico, pero, por otro, aumenta la masa combustible.

86% ha disminuido la superficie afectada por los incendios forestales en la provincia de Málaga durante la última década.

¿Y cómo ha evolucionado la lucha contra el fuego en los últimos años? La provincia de Málaga cerró la temporada de máximo riesgo de incendios forestales del año pasado con 85 intervenciones en la provincia: 20 incendios y 65 conatos. La rápida movilización de los efectivos tras un aviso, se tradujo en que el 76,5% quedaron en conatos. La media de los últimos años está en un 80%, por lo que, con las matemáticas en la mano y cuando todavía quedan dos meses de alto riesgo, la evolución de la temporada es algo mejor.

En la provincia, quedaron calcinadas el verano pasado 225,82 hectáreas: 14,87 fueron de arbolado y 210,94, de matorral.

Evolución

En la última década ha disminuido la superficie afectada en un 86%. El periodo de análisis es lo suficientemente amplio como para determinar que el despliegue de medios es el adecuado en una provincia que ha vivido tragedias como las de Barranco Blano, Sierra Bermeja y los múltiples incendios en la Sierra de Mijas.

En este ejercicio, el Plan Infoca cuenta con el mayor despliegue de su historia, hay avances importantes: se ha renovado la flota de vehículos de traslado al completo; se tiene al personal activo todo el año; se ultiman los trabajos de un nuevo centro de defensa forestal en Sierra de las Nieves, y se alcanza su mayor presupuesto (257 millones, de los que 111 se destinan a extinción y 146, a tareas de prevención), con un alza interanual superior al 5%.

257 millones es el presupuesto del Plan Infoca para Andalucía este ejercicio. Es un aumento del 5% con respecto a la temporada 2024. El dispositivo cuenta con 5.000 efectivos y destina 111 millones a la extinción y 146, a la prevención.

T ambién ha asegurado que un buen número (un 75%) de las autobombas también han sido renovadas con un desembolso de 25,4 millones. Además, el Plan Infoca, ahora integrado en la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (EMA), dependiente de la Consejería de Presidencia e Interior, ha adquirido 282 nuevos vehículos en cuatro años con un presupuesto de 20 millones.

El número total de efectivos del Plan Infoca es de 5.000 en la comunidad.

El Plan Infoca se activa de cara al inicio del periodo de alto riesgo de incendios forestales que comenzó el pasado 1 de junio y que se extenderá hasta el próximo 15 de octubre y para ello cuenta con una red de instalaciones repartidas por toda la geografía andaluza, con medios aéreos y terrestres, como la BRICA de Cártama (Brigadas de Refuerzo contra Incendios de la Comunidad Autónoma de Andalucía) en Málaga, o los centros de defensa forestal en Ronda y Colmenar.

A estos se sumará en breve el Cedefo Costa del Sol, ubicado entre Istán y Marbella, cuyos trabajos están al 75%, supone una inversión de 4,6 millones de euros cofinanciada con fondos Feader y ofrecerá mayor protección al Parque Nacional Sierra de las Nieves y a las poblaciones costeras.