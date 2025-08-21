Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efectivos del Infoca durante el incendio de Sierra Bermeja en 2022. SUR

El 81% de los incendios forestales en Málaga se quedan en conato por la respuesta del Infoca

El dispositivo está activado hasta el próximo 15 de octubre y los mapas marcan en rojo el riesgo en la mayor parte de la provincia

Chus Heredia

Chus Heredia

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:21

La agenda mediática y política este verano tiene a los incendios forestales en su centro. Se sucede la devastación por media España y las polémicas ... relacionadas con los medios y servicios públicos para su prevención, control y extinción. En Orense, por ejemplo, hay un 10% de superficie provincial que ha ardido en las últimas semanas. Nada menos. Y los problemas se suceden en Castilla León o Madrid. En Andalucía, ha habido serios problemas con las llamas especialmente en Tarifa. Pero las estadísticas indican que la rapidez de actuación evita en la mayor parte de los casos tragedias mayores. Según datos facilitados por la Junta de Andalucía a SUR, en lo que va de año y en la provincia de Málaga, el 81,82% de los incendios han quedado en conato.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a una mujer por presuntos tocamientos a una menor de 14 años en Mijas
  2. 2

    Ya se conocen los resultados de las oposiciones a docente en Andalucía: todas las plazas quedan cubiertas
  3. 3 Cuarto cierre de caseta desde que comenzó la Feria de Málaga
  4. 4

    Visto bueno ambiental al Plan de Ordenación de la Costa: aboga por el tren litoral, liberalizar el peaje o crear un bulevar en la A-7
  5. 5 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  6. 6 Pitingo y la concejala del PSOE Rosa del Mar Rodríguez se enzarzan en redes sociales a cuenta de los incendios
  7. 7 San Diego Comic-Con Málaga ya tiene las dos primeras series internacionales de su cartelera... con zombies y vampiros
  8. 8 Rescatan a dos jóvenes que se bañaban en la playa nerjeña de Burriana con bandera roja
  9. 9 Manuel Carrasco pide disculpas por el atasco monumental de su concierto en Marbella: «Siento el sabor agridulce»
  10. 10 La malagueña Paquita ya lleva el apellido Gento tras reconocerla el Supremo como hija legítima del exfutbolista

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El 81% de los incendios forestales en Málaga se quedan en conato por la respuesta del Infoca

El 81% de los incendios forestales en Málaga se quedan en conato por la respuesta del Infoca