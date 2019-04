Imbroda, sobre el vídeo de García Paine: «Le he pedido que, cuando se desahogue, lo haga en la intimidad» El consejero Javier Imbroda, durante la visita al Instituto andaluz del Deporte. / FÉLIX PALACIOS El consejero de Educación y Deporte considera que las declaraciones de la delegada provincial son consecuencia de la acumulación de trabajo y de una situación anímica FRANCISCO GUTIÉRREZ Viernes, 5 abril 2019, 12:04

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha considerado que las declaraciones de la delegada en Málaga responden a los momentos de tensión debido a la acumulación de trabajo pero que, en todo caso, le ha pedido que «cuando se desahogue, lo haga en la intimidad. Dirigir una delegación con tantas competencias no es fácil, pero sé de su valía personal y profesional», ha afirmado. Javier Imbroda ha visitado el Instituto Andaluz del Deporte y ha anunciado un acuerdo con el jugador del Unicaja Berni Rodríguez para organizar el próximo año un congreso internacional de baloncesto.

El consejero sí ha reconocido que han encontrado «muchos marrones», una de las quejas de la delegada, que incluso denuncia miedo y amenazas a algunos empleados, pero Imbroda no ha querido incidir en el tema porque «no podemos vivir en la queja, hay que mirar hacia adelante; sé que hay que dedicarle muchas horas de trabajo, pero trabajo más en calidad que en cantidad». En este sentido, ha indicado que ha hablado varias veces con la delegada, Mercedes García Paine, a quien ha pedido que «se centre en el trabajo». La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, que ha acompañado al consejero en su visita al Instituto Andaluz del Deporte, señaló a este respecto que a ella no le constaban estas supuestas amenazas y que no sabía a lo que se refería García Paine que, aunque es responsable también de Deporte, no ha participado en esta visita.

El fin de semana empezó a circular por las redes sociales este vídeo, que subió a un grupo privado pero que alguien difundió. «Creo que le pilló en un momento bajo de ánimo», ha indicado el consejero. Imbroda se ha referido también a la acumulación de trabajo en las delegaciones territoriales, como es el caso de Educación, que suma Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. «Hemos intentado reducir la administración para hacerla más ágil. Esto exige más dedicación, pero es algo que estamos analizando, somos conscientes y sensibles a esta situación, que se analizará ya retocará si es necesario», ha afirmado.

Conservatorio Superior

Por otra parte, el consejero de Educación se ha referido a las denuncias de profesores y alumnos respecto a la situación de abandono y falta de medios en el Conservatorio Superior de Málaga. Imbroda ha desvelado que «no es la primera denuncia que nos llega de estas características» y que son muchos los centros «que rozan lo lamentable», que arrastran años sin inversiones y que desde la Consejería se está trabajando en una planificación para los próximos años que aborde estas situaciones.