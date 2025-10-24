Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ignacio Peinado, junto a Manolo Castillo, Javier Recio, Alberto Gómez y Ana Pérez-Bryan.

Ignacio Peinado, junto a Manolo Castillo, Javier Recio, Alberto Gómez y Ana Pérez-Bryan. Marilú Báez

'La Alameda'

Ignacio Peinado: «La burocracia ha secuestrado al urbanismo»

El portavoz de los promotores andaluces lamenta que para poner en marcha cualquier proyecto se necesitan más de ocho aprobaciones de la administración pública

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:16

Comenta

La compleja y lenta tramitación administrativa necesaria para sacar adelante cualquier proyecto residencial está lastrando la creación de nuevas viviendas en la provincia. Así lo ... ha asegurado este jueves Ignacio Peinado, presidente de Fadeco Promotores y portavoz del sector a nivel andaluz. «La burocracia ha secuestrado al urbanismo», ha afirmado durante su participación en el programa 'La Alameda' que dirige y presenta el director de SUR, Manolo Castillo, se emite en 101TV y SUR.es.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  3. 3 Tercer apuñalamiento consecutivo en Málaga capital: evacúan a un hombre de 54 años con una herida en el tórax
  4. 4 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  5. 5 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  6. 6 La borrasca Benjamín llega a España: así afectará a Andalucía
  7. 7

    La Nueva Rosaleda tendrá casi imposible el acceso a dinero de fondos europeos
  8. 8 Un camión averiado cerca del túnel de San José colapsa el tráfico en la A-7 desde Málaga a Rincón
  9. 9 Francis Salado: «La Diputación está dispuesta a poner el dinero para los enlaces de la A-7 en Málaga»
  10. 10

    El verano continuo acelera la muerte masiva de pinos en la provincia de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ignacio Peinado: «La burocracia ha secuestrado al urbanismo»