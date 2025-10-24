Ignacio Peinado: «La burocracia ha secuestrado al urbanismo»

La compleja y lenta tramitación administrativa necesaria para sacar adelante cualquier proyecto residencial está lastrando la creación de nuevas viviendas en la provincia. Así lo ... ha asegurado este jueves Ignacio Peinado, presidente de Fadeco Promotores y portavoz del sector a nivel andaluz. «La burocracia ha secuestrado al urbanismo», ha afirmado durante su participación en el programa 'La Alameda' que dirige y presenta el director de SUR, Manolo Castillo, se emite en 101TV y SUR.es.

El profesional, que representa a los empresarios del sector inmobiliario en la región, ha relatado que para sacar adelante cualquier proyecto se necesitan más de ocho aprobaciones de la administración pública y casi 30 informes sectoriales, lo que ralentiza cualquier iniciativa. A modo de ejemplo ha recordado que el Distrito Zeta de Málaga empezó a planificarse en el año 2007 «y se han tardado casi 20 años en coleccionar todos los trámites».

Ahondando en la crisis actual de la vivienda, este profesional ha alertado de que «lo peor está por llegar» y ha vaticinado que dentro de cinco años, en el año 2030, podría haber un déficit de 150.000 viviendas en la provincia de Málaga. «El problema va a más aunque esté en la agenda de todas las administraciones», ha señalado.

Peinado, que ha participado en un debate junto a los periodistas de SUR Javier Recio, Alberto Gómez y Ana Pérez-Bryan, ha considerado que lo primero que deberían hacer las administraciones es considerar la vivienda como un asunto de emergencia para permitir que su desarrollo se salte los trámites ordinarios durante un tiempo determinado. «Si tenemos un proyecto visado, que dice que está bien, avancemos con él porque el coste de la pérdida de tiempo no nos la podemos permitir». «La excepción debe marcar los próximos años», ha añadido.

Peinado entiende que actualmente Málaga tiene suelo disponible para construir todas las viviendas que se van a necesitar, aunque las iniciativas que las administraciones no terminan de alcanzar el consenso necesario para ponerlas en marcha. A su juicio, se requiere «un alto el fuego; que se deje de politizar el tema porque se trata de una simple cuestión matemática: faltan viviendas».

Una vez resuelto este asunto inicial, ha dicho que los promotores podrían enfrentarse al problema de no contar con el capital necesario para hacer frente a las infraestructuras públicas iniciales. Se refiere en concreto a la urbanización de las respectivas zonas a desarrollar (creación de calles y habilitación de servicios); una actuación para la que actualmente no pueden solicitar financiación privada. Por ello ha demandado que los promotores también puedan acceder a una garantía bancaria como hacen los jóvenes cuando no disponen del dinero necesario para optar a una hipoteca. «Cabe recordar que todos estos espacios después se utilizarán para construir colegios o equipamientos deportivos».

Precio de las viviendas

El precio actual que han alcanzado las viviendas en el mercado también ha sobrevolado la mesa de debate. Ignacio Peinado ha reconocido que «no puede crecer hasta el infinito», aunque ha razonado que «cuando hay más personas que viviendas, quien compra es el más fuerte; es como una subasta y a quien se está dejando fuera es a la clase media».

En este sentido ha valorado que el problema de la vivienda no se debe a su precio, ya que «si el 100 por 100 de las viviendas costaran un euro, el déficit de viviendas seguiría siendo el mismo».

El presidente de Fadeco Promotores también ha entrado a valorar el tema de las viviendas vacías y si realmente son el origen del problema. Ha dicho que en el caso de Málaga no son muchas porcentualmente hablando y se ha preguntado qué ocurre en realidad en cada uno de los casos, si están en reforma, están inmersas en cuestiones jurídicas, son de herencia o incluso pertenecen a personas que están en residencias. «Ni las viviendas vacías ni las turísticas ni los okupas son el origen del problema», ha sentenciado.