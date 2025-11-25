La huelga de hoy en Iryo suspende cuatro trenes de alta velocidad entre Málaga y Madrid

El sindicato ferroviario de CGT ha covocado siete días de movilizaciones en la operadora privada de alta velocidad Iryo entre noviembre y diciembre. La primera ... de esas jornadas es la de hoy, 25 de noviembre, cuando se han cancelado cuatro conexiones entre Málaga y Madrid.

De estas, dos son entre Atocha y María Zambrano: las previstas a las 11.55 y a las 20.55. Y las otras dos en el sentido opuesto: a las 15.28 y 20.40. Así aparece en la web de la compañía, que anuncia que los clientes afectados por los paros «pueden pedir una cancelación o reubicación», llamando al teléfono de atención al cliente: 910 150 000.

Para mañana, día 26, segunda jornada de movilizaciones, el esquema será similar, pues salvo que antes se llegue a un acuerdo en la mesa de negociación, no cirularán los trenes de Madrid a Málaga de las 11.55 y 20.55; ni en sentido inverso de las 15.28 ni 20.40.

Razones para la huelga

El sindicato ferroviario de CGT informa de que se ha hecho coincidir la huelga precisamente con el 25 de noviembre, tercer aniversario del inicio de operaciones de la compañía, y se desarrollará durante siete días. De hecho, lo peor se espera durante el puente de diciembre, ya que habrá paros los días 5, 6, 7 y 8.

CGT denuncia un bloqueo salarial y precariedad laboral en la empresa italoespañola desde 2022

«La precariedad y abusos de esta empresa italoespañola está impidiendo que su plantilla tenga una norma básica de trabajo regulada en un convenio colectivo, tras el bloqueo y congelación de salarios y condiciones laborales desde 2022», señala Miguel Montenegro, responsable del sector ferroviario de CGT en Andalucía.

Según esta formación, la empresa mantiene la negociación paralizada y fuerza a la plantilla a recurrir a la huelga. «Los paros afectarán a la circulación de los trenes y no garantizará el normal desarrollo del servicio». Los trabajadoress informarán en las estaciones durante la huelga a la clientela dando a conocer las actuaciones «Benito mussolinicas» de esta empresa con parte de capital público italiano a través de Ferrocarriles del Stato.

«Desde junio de 2024, fecha de constitución de la comisión negociadora, la dirección de IRYO ha mantenido una postura inmovilista. No ha habido progresos en aspectos esenciales como la actualización del salario base, la estructura de complementos o la clasificación profesional. Después de más de un año de reuniones seguimos escuchando las mismas excusas del primer día. No existe una voluntad real de negociar», denuncia Montenegro.