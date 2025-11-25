Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trenes del operador privado de alta velocidad Iryo. SUR

La huelga de hoy en Iryo suspende cuatro trenes de alta velocidad entre Málaga y Madrid

Las protestas convocadas por CGT han cancelado dos conexiones entre Atocha y María Zambrano, y otras dos en el sentido opuesto

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Martes, 25 de noviembre 2025, 09:50

Comenta

El sindicato ferroviario de CGT ha covocado siete días de movilizaciones en la operadora privada de alta velocidad Iryo entre noviembre y diciembre. La primera ... de esas jornadas es la de hoy, 25 de noviembre, cuando se han cancelado cuatro conexiones entre Málaga y Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abre en Málaga un outlet de marcas de ropa con descuentos de hasta el 70%
  2. 2 Investigan la muerte de un hombre con signos de violencia en Yunquera
  3. 3 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  4. 4 Los propietarios de los locales comerciales de un edificio deben pagar también la instalación de un ascensor aunque no lo usen
  5. 5 Alerta alimentaria: retiran nuevos lotes de pastelitos rellenos de crema vendidos en Andalucía
  6. 6 La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga
  7. 7

    El obrador de Fuengirola que convierte el pan con chocolate y aceite en una New York cookie
  8. 8 La madre detenida en Málaga por tratar de vender a su bebé ya lo había intentado antes con otro hijo
  9. 9 Sanidad amplía la alerta por la presencia de sulfitos en más lotes de azúcar
  10. 10 Prisión para el detenido por matar a su exmujer a puñaladas en Rincón de la Victoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La huelga de hoy en Iryo suspende cuatro trenes de alta velocidad entre Málaga y Madrid

La huelga de hoy en Iryo suspende cuatro trenes de alta velocidad entre Málaga y Madrid