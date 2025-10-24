Los cementerios de Málaga amplían su horario desde este sábado por el Día de Todos los Santos

Los cementerios de Málaga ampliarán su horario, desde este sábado 25 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre, con motivo de la festividad de ... Todos los Santos.

Asimismo, la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) también reforzará a partir del martes 28 de octubre el servicio de la Línea 23 (Alameda Principal-El Cónsul-Parque Cementerio).

Estos son los horarios

Cementerio de San Gabriel y el Jardín del Recuerdo permanecerán abiertos de forma ininterrumpida entre las 8.00 y las 19.00 horas.

Cementerios de San Juan (El Palo), San Antonio (Churriana), Olías y San Miguel lo harán desde las 9.00 hasta las 18.30 horas.

Por su parte, las oficinas de Parcemasa en el cementerio San Gabriel permanecerán abiertas al público el sábado 1 y el domingo 2 de noviembre de 8.00 a 14.00 horas para resolver incidencias y gestiones habituales y hasta las 15.00 horas para información general.

Actividades culturales y religiosas

Cementerio Histórico de San Miguel

· 31 de octubre: concierto 'Réquiem' a cargo de Lumen Laudis y la Pasión de Casarabonela, a las 18:30 horas con entrada gratuita hasta completar aforo

· 1 de noviembre: homenaje al arquitecto malagueño Fernando Guerrero Strachan, cuyos restos están depositados en este cementerio. Está prevista una ofrenda floral en su panteón con el acompañamiento musical del coro José Luis Rueda, del Colegio de Abogados de Málaga, que interpretarán las piezas 'Sueño imposible', 'Recuérdame' y 'Ave María', a partir de las 11:30 horas. Durante la jornada, también se procederá a la entrega de reconocimientos a José Luis Cabrera, Francisco Rodríguez Marín y a herederos de Martín Heredia Escolar por su contribución en la conservación del patrimonio del cementerio. A las 13:00 horas tendrá lugar la celebración de la misa en la Capilla y a las 18:00 horas, el ejercicio de las Cinco Llagas y procesión claustral del Santísimo Cristo de los Afligidos, con la colaboración de hermandades de Pasión y Gloria.

· 8 de noviembre: visita teatralizada con la representación de 'Estampas del Tenorio', a cargo de Eventos con Historia, con pases a las 20:00 y a las 21:30 horas. El donativo para las entradas (10 euros), que se pueden adquirir a través de Eventos con Historia, se destinará a una obra social.

Cementerio de San Gabriel

· 1 de noviembre: acto en memoria de los fallecidos, que tendrá lugar a partir de las 10:00 horas en el Jardín del Recuerdo, en colaboración con la asociación Alhelí y con la actuación musical del dúo Iberclásico.

Cementerio de San Juan (El Palo)

· 1 y 2 de noviembre: actuación musical del dúo Iberclásico de 12:00 a 13:00 horas

Cementerio de San Antonio (Churriana)

· 2 de noviembre: celebración de misa a las 17:00 horas con la actuación musical del dúo Iberclásico. Si las condiciones climatológicas no permitieran la celebración al aire libre, el acto se llevaría a cabo en la parroquia de San Antonio Abad de Churriana.