Entrevista «Es la hora decisiva de Málaga» Navarro, el pasado jueves, en el Parque de Málaga. / Salvador Salas Patricia Navarro, delegada de la Junta en Málaga Denuncia que los anteriores gestores en lugar de dar solución a los problemas «cerraban las puertas, colgaban los teléfonos y no recibían a los colectivos» ANTONIO M. ROMERO Málaga Domingo, 7 abril 2019, 00:58

El pasado viernes, 5 de abril, se cumplieron dos meses desde que el presidente andaluz, Juanma Moreno, firmó el decreto de nombramiento de Patricia Navarro Pérez (Málaga, 1979) como delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga. Una designación que obligó a esta licenciada en Ciencias Políticas y empleada de banca en excedencia a dejar su escaño en el Parlamento autonómico. Sí compatibiliza el cargo de máxima representante del Ejecutivo regional en Málaga con su puesto como secretaria general del PP provincial.

–

–Ilusionantes y muy frenéticos ya que tenemos una actividad más que intensa.

–

–Todo lo bueno y todo lo malo que me imaginaba se ha multiplicado varias veces. La dimensión es mucho mayor de lo que me podía imaginar. En cualquier caso, la ilusión y el entusiasmo son tan altos que cualquier dificultad, por grande que sea, la estamos sobrellevando con mucha estoicidad.

–

–La principal dificultad es el exceso de burocracia, que nos come, primero, mucho tiempo y, después, entorpece la agilidad en la toma de decisiones.

–

–La ilusión que había por cambiar el rumbo de la Administración autonómica. Lo he percibido dentro de la casa, dentro de la Delegación, y también en la calle. A la hora de empezarnos a entrevistar con instituciones, entidades, colectivos, … me ha llamado la atención que ante la falta de soluciones a problemas que estaban enquistados durante mucho tiempo, la reacción de quienes nos han precedido era cerrar las puertas, colgar los teléfonos y no recibir a los colectivos. Por eso, lo primero que hemos hecho es abrir puertas y abrir la institución a la ciudadanía.

–

–Muy fluidas y cordiales. Somos un Gobierno cohesionado y unido. Una unión que nace de la ilusión por el cambio y el entusiasmo por poder dar un volantazo a la política de la Junta.

–

–Me dijo que Málaga es una prioridad para este nuevo Gobierno y que yo era la máxima representación en la provincia. Por lo tanto, la responsabilidad es máxima. Después me habló de muchos proyectos que son claves y que, desgraciadamente, no son nuevos porque llevan años estancados, bloqueados y ralentizados y hay que darles un impulso y una respuesta definitiva: el tercer hospital, el metro, el Guadalmedina, la autovía a Ronda...

–

–Esta es la hora decisiva de Málaga. No sólo porque el presidente de la Junta y tres consejeros sean malagueños, sino porque es una reivindicación de nuestro partido, el PP, que siempre ha defendido que Málaga debe tener su papel protagonista dentro de la región y ocupar un lugar con cierto peso.

–

–En esta legislatura se le va a dar un impulso definitivo a la obra y los malagueños podrán ver en este mandato cómo se levanta el edificio. En obra pública no me gusta hablar de plazos muy concretos porque al final sabemos que cualquier contingencia o imprevisto puede demorar esos plazos. Lo que está claro es que se ha dado un gesto muy gráfico que es la cesión de los terrenos por parte de la Diputación.

–

–La idea es que la obra esté concluida el año que viene por esta fecha (abril) y la puesta en servicio a final de año. Es decir, los malagueños en la Navidad de 2020 podrán venir al Centro en metro.

–

–Lo que los malagueños llevan pidiendo tantos años: integrarlo en la ciudad.

–

–Lo primero es solucionar el grave problema que tiene el Guadalmedina que es la inundabilidad. En ello se está trabajando ahora. Una vez eso esté claro se verán las alternativas. Nosotros hemos tenido en la cabeza un modelo parecido al de Almería, aunque evidentemente las situaciones de ambas ciudades son diferentes en cuanto a lluvias, configuración de la ciudad o del propio río.

–

–Todo dependerá de poder solucionar el tema de la inundabilidad.

–

–El estudio se va a iniciar en breve y desde luego es una prioridad para este Gobierno. De las infraestructuras de comunicación viaria que hay encima de la mesa en la provincia y en Andalucía, la autovía a Ronda es de las primeras que tiene la consejera. No es una obra fácil y es una obra que tiene que comenzar por ir conectando la capital con Ronda progresivamente a través del Guadalhorce con actuaciones sobre la A-357.

–

–Unos 51. El de Macharaviaya llevaba 16 años de trámites y el de Sayalonga lleva 18 años. El problema que tenemos con los planes urbanísticos es que los requisitos que se le han pedido a Macharaviaya eran los mismos que a Marbella y eso no puede ser. Tenemos que avanzar en un modelo de instrumento de planeamiento que permita que Marbella tenga un PGOU como Dios manda y que Sayalonga o Macharaviaya pueda tener un plan que sea tan flexible que no constriña y no ahogue el desarrollo y el crecimiento del municipio.

–

–Primero, hay que dejar claro que ese silencio administrativo positivo no va a afectar a las cuestiones más sensibles como las declaraciones de impacto ambiental. Pero hay otras tramitaciones que son más livianas y no tienen tanta afección que van a llevar otros tiempos más ágiles en su tramitación.

–

–Hasta ahora se ha hecho un esfuerzo por hacer un censo pero todo lo que está fuera de ordenación es difícil tener un dato exacto; en Málaga estaremos rondando las 50.000 viviendas.

–

–Es un proyecto que se está estudiando ahora mismo. Esperamos contar con la colaboración del Gobierno central.

–

–A la gestión no le está afectando. El ritmo que llevamos a la hora de tomar decisiones lo hubiéramos llevado con o sin elecciones porque hay muchas cuestiones que le urgen a la ciudadanía y que, por tanto, teníamos que darle respuesta inmediata.

–

–Fluida y de lealtad institucional tanto con los del PP como con los del resto de partidos.

–

–Echando muchas horas; a los días le faltan horas, pero se lleva bien. La secretaría general me ha permitido conocer muy bien la provincia y sus deficiencias y necesidades reales y objetivas, en las que ahora estoy trabajando como delegada del Gobierno de la Junta.

–

–Las encuestas hay que relativizarlas. Hay que tenerlas en cuenta para ver las tendencias pero no hay que obsesionarse. En Andalucía, la fragmentación del voto del centro-derecha ha beneficiado al PP.

–

–Cada uno defiende unas posiciones con unas formas también muy diferentes y distintas, al final es cuestión de modas. También estuvo muy de moda un partido de extrema izquierda hace unos años y todo se ha moderado y relativizado; con Vox ocurrirá lo mismo.

–

–Como el tiempo en que la Junta abrió sus puertas y sus despachos a los malagueños y se le dio una respuesta adecuada y rápida a sus demandas.