Las hermanas de García Caparrós, antes de acceder a los documentos sobre su asesinato: «Estamos muy nerviosas»

Serán recibidas en el Congreso de los Diputados, que custodia un expediente que continuará siendo secreto, si bien prometen estudiarlo con asesoramiento legal para decidir qué hacer a partir de ahora

Cristina Vallejo

Martes, 18 de noviembre 2025, 10:44

Comenta

Paqui, Puri y Loli, las hermanas de Manuel José García Caparrós, el joven malagueño de 18 años asesinado en la capital el 4 de diciembre ... de 1977 durante una manifestación en defensa de la autonomía andaluza, están a punto de llegar a Madrid en tren cuando mantienen esta conversación con SUR. En la estación de Atocha, que lleva el nombre de una escritora que tanto hizo por la memoria histórica, Almudena Grandes, con su serie de novelas 'Episodios de una Guerra Interminable', las están esperando para ir con ellas al Congreso de los Diputados, donde recibirán los documentos secretos del asesinato de su hermano que por fin se desclasifican, aunque sólo para ellas, justo en la semana en la que se conmemoran los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco. «El dictador murió, pero su cuadrilla seguía viva, no quería que avanzara Andalucía», lamenta Loli García Caparrós, en conversación con SUR.

