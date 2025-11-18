Las hermanas de García Caparrós, antes de acceder a los documentos sobre su asesinato: «Estamos muy nerviosas»

Paqui, Puri y Loli, las hermanas de Manuel José García Caparrós, el joven malagueño de 18 años asesinado en la capital el 4 de diciembre ... de 1977 durante una manifestación en defensa de la autonomía andaluza, están a punto de llegar a Madrid en tren cuando mantienen esta conversación con SUR. En la estación de Atocha, que lleva el nombre de una escritora que tanto hizo por la memoria histórica, Almudena Grandes, con su serie de novelas 'Episodios de una Guerra Interminable', las están esperando para ir con ellas al Congreso de los Diputados, donde recibirán los documentos secretos del asesinato de su hermano que por fin se desclasifican, aunque sólo para ellas, justo en la semana en la que se conmemoran los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco. «El dictador murió, pero su cuadrilla seguía viva, no quería que avanzara Andalucía», lamenta Loli García Caparrós, en conversación con SUR.

La transición a la democracia que comenzaba a ser posible a partir del 20 de noviembre de 1975 no fue una balsa de aceite, como demuestra el asesinato del joven malagueño, que se produjo dos años después de esa fecha. Ese año, 1977, comenzaba con el tiroteo de los Abogados de Atocha, llamados así por el despacho que tenían en esa madrileña calle y que está a pocos metros de la estación de tren a la que llegan las hermanas Caparrós. De acuerdo con investigaciones de los historiadores Ignacio Sánchez-Cuenca y Paloma Aguilar, entre 1975 y 1982, 665 personas perdieron la vida como consecuencia de la violencia política, 162 (el 24%) corresponden a la actividad represiva del Estado y el resto, a violencia terrorista (nacionalista, de extrema derecha y de extrema izquierda). De acuerdo con estos dos investigadores, la transición española resultó ser «mucho más sangrienta que la griega o la portuguesa, ambas iniciadas en 1974, unos meses antes que la española».

Las hermanas Caparrós comentan que hoy están «muy nerviosas y emocionadas por, después de tantos años, saber la verdad». «Hoy es uno de esos días en los que la ropa no te llega al cuerpo», agrega Loli. Dice que tras estos 48 años de lucha por saber la verdad, ahora podrán «descansar». «Este camino ha sido muy largo», afirma. Se trata de una travesía, quiere recordar, en la que les ha ayudado mucho Izquierda Unida y, en general, todos los partidos de la izquierda, que se han ido sumando a su reivindicación.

Aunque Loli se contradice inmediatamente. Se corrige. La lucha de su familia no acaba aquí: «Vamos a estudiar muy bien los documentos. Los estudiará un abogado criminalista y él ya nos dirá qué camino tenemos que seguir», asegura Loli, que acto seguido promete: «Hasta que no hagan a mi hermano víctima del terrorismo de Estado no voy a parar».

Documentos aún secretos

La Mesa del Congreso de los Diputados accedía la semana pasada y por unanimidad a que las hermanas de Manuel José García Caparrós pudieran consultar los documentos íntegros sobre su asesinato y que están en poder de la Cámara Baja. Esther Gil de Rebolledo, vicepresidenta tercera del Congreso y diputada de Sumar, informó hace unos días de que la familia podría ver este martes, 18 de noviembre, el grueso del expediente de la Comisión de Encuesta, la investigación que abrió la Cámara en 1977 sobre los sucesos acontecidos en Málaga el 4 de diciembre de ese año. La familia podrá ver los documentos, pero éstos continuarán teniendo el carácter de secretos y, por tanto, no podrán ser divulgados.

«Durante décadas, cada 4 de diciembre, las hermanas Caparrós han recordado a su hermano en la esquina de la calle Alemania, donde lo mataron. Una esquina en la que en diciembre siempre aprieta el viento frío que llega del puerto y a la que siempre acudía Antonio Romero y siguen acudiendo compañeros y compañeras de Málaga. Porque siempre hemos tenido claro que las hermanas Caparrós no se podían sentir solas», valoraba cuando se conoció la noticia de la posibilidad del acceso a los documentos Toni Valero, diputado de Sumar por Málaga, que hoy acompañará a la familia del joven asesinado en el Congreso de los Diputados.