Hablan los autónomos malagueños: ¿cuáles son los pros y los contras de trabajar por cuenta propia?

Clemente Solo de Zaldívar: «Día que me quede en casa, día que no cobro»

Fundó Proindetec hace 19 años. Tenía sólo 26 cuando Clemente Solo de Zaldívar se lanzó a la aventura de crear esta empresa de electricidad, telecomunicaciones y domótica en Málaga. «Estaba harto de trabajar para otros: siempre me regañaban porque hacía las cosas demasiado bien», confiesa. Son un ejemplo de resiliencia empresarial: han sobrevivido a la crisis del ladrillo, al covid y a la imparable subida de costes e impuestos. Eso sí, por el camino tomaron una difícil decisión: «Llegamos a tener siete empleados y ahora no tenemos ninguno: aceptamos sólo el trabajo que podemos asumir mi socio y yo. Entre sueldos, seguros sociales y bajas no nos compensaba tener trabajadores porque teníamos que subir los precios a los clientes y en nuestro sector hay mucha competencia desleal e intrusismo: hay gente que estando de baja o cobrando el paro está haciendo trabajos en negro», explica. Clemente se queja de los impuestos –«Con una media de facturación de 2.000 euros al mes, al trimestre tienes que pagar de impuestos cerca de 3.000 euros, casi la mitad»– pero todavía más de la desprotección social que ha sufrido en primera persona: «He estado cinco meses sin poder trabajar porque me caí de una escalera y me partí la tibia, el peroné y el ligamento cruzado. La mutua me ha pagado 28,39 euros diarios, que no me dan ni para pagar la cuota. Y eso porque fue accidente laboral. Si es enfermedad común, día que me quedo en casa, día que no cobro».