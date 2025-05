«Si los guionistas de 'Cónclave' entraran en uno, saldrían aburridos»

ANTONIO MORENO Málaga. Domingo, 4 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

El sacerdote malagueño Rafael Vázquez es secretario técnico de la Comisión para la Doctrina de la Fe y de la Subcomisión para las Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal.

-¿Dónde le pilló la noticia del fallecimiento de Francisco y qué fue lo primero que pensó?

-Yendo de camino a hacer ejercicios espirituales porque era justo la semana después de Semana Santa y quería aprovechar esos días de menos trabajo. Tuve que darme la vuelta porque enseguida empezaron a llegar llamadas para atender a las distintas confesiones que se querían poner en contacto con nosotros para hacernos llegar las condolencias, así como a los representantes de otras religiones: musulmanes, judíos, hinduistas o budistas.

-¿Qué le parece todo el revuelo mediático que ha suscitado la muerte del Papa?

-Es curioso que, estos días, escuchando radio y televisión, tantos repitieran que España es una sociedad aconfesional, incluso oí decir a uno que «España ya es laica en la práctica» y, sin embargo, se declararon de pronto tres días de luto oficial. No dejan de sorprenderme estas «aparentes» contradicciones, aunque reflejan también la importancia de la fe para la sociedad y de los testigos del Evangelio, como lo ha sido el Papa para el mundo.

-Si a los cristianos ya les resulta difícil entender eso de la acción del Espíritu Santo en el proceso de elección del Papa. ¡Cuánto más a una persona no creyente!

-Si lo único que vemos es la película 'Cónclave', y las maniobras políticas en las que se fija, es muy difícil de entender. Pero las películas son eso, películas y fantasía. Si los guionistas entrasen realmente en un cónclave, quizá se sorprenderían porque no encontrarían tantas «cuestiones humanas» y sí verían el acontecimiento espiritual que es lo que va a ocurrir en los próximos días. Es verdad que el Espíritu Santo no actúa de manera inmediata; no va a ser un rayo de luz el que caiga sobre un cardenal y se oiga una voz de lo alto que diga «este es el escogido». El Señor se sirve siempre de las mediaciones humanas, en este caso de los cardenales, que en estos días preparan su corazón para ser dóciles a la voluntad del Señor.

-¿Por qué no nos explica qué es un Papa?

-El Papa es el sucesor de Pedro como obispo de Roma. Y la Iglesia de Roma es la que preside a la Iglesia universal, por ser el lugar donde sufrieron el martirio Pedro y Pablo, las dos grandes columnas de la fe de la Iglesia. El Obispo de Roma, como sucesor de Pedro, ejerce desde los inicios de la vida de la Iglesia un papel relevante en lo que se refiere a mantener a la Iglesia en la unidad de la fe y presidir a los demás obispos en la caridad. Esta es su principal misión. Lo que ahora buscarán los cardenales, por tanto, no es el sucesor de Francisco, sino el sucesor de Pedro, y de Francisco, en tanto que este ha sido el sucesor de Pedro.

-O sea que, en términos sacramentales, el Papa no es más obispo por ser el de Roma que lo es el de cualquier otra diócesis.

-Sacramentalmente tiene la misma dignidad de obispo, pero por ser Obispo de Roma le corresponde presidir a la Iglesia universal y al resto de los obispos que conforman el colegio episcopal. Por su parte, cada obispo preside su Iglesia diocesana en comunión con la sede de Roma y, por tanto, con su obispo, el Papa.

-Se hacen quinielas entre conservadores, progresistas... ¿Qué le parecen esos términos a la hora de hablar de un papa?

-Ese lenguaje no es propio de la Iglesia. Ojalá desapareciera. ¿Qué es lo más conservador y qué es lo más progresista en la Iglesia? El Evangelio. Vivimos de fidelidad y dinamismo, que es lo que se llama tradición. Es decir, la Iglesia es tan progresista como conservadora. Conservadora porque transmite el depósito de la fe que está contenido en el Evangelio y, por otro lado, progresista porque es capaz de actualizarlo y hacerlo significativo en el mundo de hoy. El Papa que sea escogido, sea el que sea, va a continuar con esta tarea esencial de la Iglesia, con sus matices, con sus formas, pero, en lo esencial, la Iglesia va a seguir siendo la misma que fundó Jesucristo respondiendo, sin rupturas, a los interrogantes del hombre de hoy.

-Lo que es innegable, es que hay distintos modos de entender la Iglesia en el colegio cardenalicio.

-Es bueno que en la Iglesia haya diversidad. La uniformidad no es propia de la comunión. Hay personas con distintas sensibilidades que buscan el bien de la Iglesia. Desde mi trabajo con los obispos en la Conferencia Episcopal, donde veo distintas sensibilidades, lo que descubro son personas de Dios que aman a la Iglesia, que quieren aportar lo mejor de su reflexión, de su trabajo pastoral, de su experiencia personal y de su espiritualidad. ¿Pueden equivocarse? Lógicamente, como yo me equivoco al día mil veces, pero no me cabe duda de que todos quieren el bien de la iglesia. Unidad en lo esencial y diversidad en todo lo que es accesorio para continuar la misión encomendada por Cristo a la Iglesia, el anuncio del Evangelio.