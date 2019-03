Guillermo Díaz: «El PPdebe meditar nuestra oferta de mano tendida porque España no está para chulerías» Durante la última legislatura, Díaz ha representado a la provincia en la Cámara Baja / FÉLIX PALACIOS Cabeza de lista de Ciudadanos al Congreso por Málaga, defiende que la fórmula de acuerdos en Andalucía es «perfecta» y se puede repetir a nivel nacional tras las elecciones del 28-A ANTONIO M. ROMERO Lunes, 1 abril 2019, 00:28

Guillermo Díaz Gómez (Málaga, 1978) no siguió la tradición militar de la familia –su padre es coronel del Ejército- y encaminó sus pasos al mundo del Derecho, donde se licenció en la UMA y es abogado no ejerciente, y trabajó como gestor de complejos de exhibición cinematográfica. La política es su pasión y en la última legislatura ha ocupado un escaño en el Congreso –en 2018 fue nominado a diputado revelación– dentro del grupo de Ciudadanos. Ahora se estrena como cabeza de lista por la formación liberal en la provincia cara a las elecciones generales del 28 de abril.

–¿Cómo lleva el peso de la púrpura al ir de número uno?

–Con alegría. Voy a tener un papel preponderante en la campaña y es una experiencia que me apetece.

–Es paradójico, usted fue de dos en 2016 y ahora va de uno y quien iba de uno, Irene Rivera, va de dos.

–En la alternancia está la virtud. Somos un tándem que ya hemos trabajado juntos y funciona.

–Hay cierto malestar en una parte del partido por el hecho de que Irene Rivera vaya de número dos.

–A mí no me lo ha dicho nadie. Irene tiene unas características que la hacen muy buena diputada. Sabe mucho, por ejemplo, de tráfico, que no es un tema menor y ha tenido un papel importante en la reforma del Código Penal en el tema de accidentes de tráfico.

–¿Se siente cómodo con ella como número dos?

–Sí.

–Políticamente, ¿qué diferencia al Guillermo Díaz de 2016 que se estrenó como diputado y ahora?

–El Guillermo Díaz de 2016 conocía menos la provincia, no sabía cómo funcionaban las instituciones y era más ingenuo con respecto a los viejos partidos. En este tiempo he aprendido mucho a comunicar y he ganado mucho en empatía.

«No me atrevo a marcarme un objetivo. Vamos a crecer pero el panorama político está muy volátil»

–¿Qué le ha sorprendido en estos tres años como diputado?

–Pensé que la política era menos burocrática y hay cuestiones que se frenan muchas veces por voluntad política y otras muchas veces por las trabas burocráticas para alcanzar determinados objetivos, hay demasiada burocracia. Por otra parte, me ha sorprendido que tanto el PP como el PSOE se creían que eran propietarios de las instituciones y pensaban que nosotros íbamos de prestado; y ahora que ven que hemos venido nuevas fuerzas políticas para quedarnos hay cierto resquemor.

–Ciudadanos logró dos diputados en 2016 en Málaga y la encuesta de GAD3 para Sur le da la misma cifra. ¿Se han estancado en la provincia?

–Creo que no.

–¿Qué objetivos se marca en cuanto a número de diputados?

–No me atrevo a marcarme un objetivo. Vamos a crecer, de eso estoy seguro, pero está el panorama político muy volátil, con fuerzas nuevas en liza, y el marcarse un objetivo más allá de que tendremos un crecimiento es muy arriesgado.

–En las andaluzas doblaron el número de parlamentarios por Málaga, ¿aspira usted a lo mismo?

–En las autonómicas hay más parlamentarios que diputados por lo que es más fácil subir en número de representantes aumentando en lo mismo el porcentaje de votos. Lo que sí estoy seguro es que vamos a crecer.

–¿Cuál va a ser la bandera programática de Ciudadanos para Málaga?

–El agua va a tener un papel preponderante en nuestro programa electoral tanto en abastecimiento, porque a todas luces es insuficiente la capacidad de agua embalsada en la provincia, como en saneamiento, porque no se pueden permitir situaciones como la depuradora de Nerja; también habrá una fuerte apuesta en materia de ferrocarril y de la dotación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la provincia tanto en personal como en medios.

–¿Es partidario de llevar el tren litoral a Marbella y Estepona?

–Sí, soy partidario. En este sentido y a una pregunta mía en el Congreso en la última legislatura quedó claro que tanto el PP y el PSOE habían mentido y los planes que presentaron para llevar el tren a Marbella no se sostenían sobre una base real. Somos partidario del tren pero nos gustaría que los técnicos nos digan si caben más pasajeros, si hay que hacer una línea en paralelo o qué hay que hacer para llevar el tren a Marbella. Lo que no vamos es a consentir que el PP y el PSOE prometan de nuevo el tren litoral en base a nada.

–¿Ciudadanos se ha derechizado y ha abandonado al votante de centro-izquierda?

–Hay una concepción equivocada. Hay una tradición, en España y Europa, de hablar del eje izquierda-derecha y hay una identificación, que no logro entender, por la cual defender la unidad de España, que no es más que defender la libertad y la igualdad de todos los españoles, es de derechas; y, a la vez, hay partidos que se dicen de izquierdas y sienten una fascinación especial por el secesionismo y el nacionalismo. Aquí hay que hablar de si se cree en los privilegios territoriales o se cree en la libertad y igualdad de los españoles, ¿Eso es de derechas o de izquierdas? El eje en que nos movemos nosotros es que creemos en la libertad y la igualdad de los españoles y no creemos en los privilegios territoriales.

«Somos un partido con transversalidad programática y por eso nos llaman veleta»

–Pero, el eje izquierda-derecha sigue existiendo en el imaginario colectivo social. ¿Dónde se ubica Ciudadanos?

–En el liberalismo clásico, que no tiene nada que ver con el liberalismo conservador. Nosotros creemos tanto en la libertad económica como en la libertad individual y de derechos civiles.

–Les acusan de ser un partido veleta.

–Eso ha ocurrido siempre cuando la derecha o la izquierda se ven desconcertadas porque un partido tiene transversalidad programática. En el momento en que ven que adoptas medidas tradicionalmente de izquierdas y a las vez defiendes cuestiones que para la izquierda son de derechas para ellos lo más fácil es llamarte veleta para intentar simplificar las cosas.

–¿Qué es el feminismo liberal?

–El feminismo basado en la libertad y no en la tutela. Hay un empeño por parte del PSOE y Podemos de tutelar a las mujeres en su forma de ser feministas, nosotros creemos que el feminismo se debe ejercer desde la libertad.

–¿Es partidario de que Ciudadanos pacte con Vox para que haya un gobierno de derechas si los números dan para que no gobierne Sánchez?

–Le hemos tendido la mano al PP, que ha respondido con cierta prepotencia y espero que mediten porque España no está para chulerías. Vox verá si prefiere apoyar a un Gobierno encabezado por Rivera o si prefiere dejar a Sánchez en La Moncloa .

–¿La fórmula andaluza sería la válida?

–Es una fórmula perfecta porque hemos cambiado el gobierno de Andalucía sin sacrificar ni la libertad ni la igualdad

–¿Prevé en Málaga una campaña tensa?

–Espero escuchar muchas propuestas para la provincia de Málaga. Soy un convencido defensor del diputado de provincia, de distrito. Espero hablar mucho de la provincia. Hay que hablar de España pero no podemos olvidar que la provincia tiene unas demandas. Por mi parte va a ser una campaña en positivo.