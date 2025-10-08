Un graduado de la UMA, entre los seleccionados para una beca mundial en biotecnología marina

Iván Toro Pineda, recién graduado en Biología por la Universidad de Málaga, y Carmen López, egresada en Biotecnología por la Universidad Pablo de Olavide, ... han sido dos de los 23 estudiantes seleccionados —entre 495 aspirantes internacionales— para cursar el prestigioso EU-CONEXUS Joint Master Programme in Marine Biotechnology (2025-2027).

La capacitación que ofrece este máster prepara a los estudiantes para apoyar a empresas enmarcadas en sectores como la salud, la cosmética o el agroalimentario en la apertura de nuevos mercados; fomentar la fabricación de bioproductos funcionales a partir de recursos marinos; y aplicar la biotecnología a la acuicultura mediante programas avanzados de cría, la estimación y control de enfermedades de organismos acuáticos o la optimización de los procesos de transformación de productos del mar.

El máster, coordinado por la Universidad Católica de Valencia, se desarrolla en un consorcio internacional de seis universidades europeas, con movilidad obligatoria en distintos países. Los estudiantes cursan el primer semestre en Valencia, el segundo en La Rochelle (Francia), un periodo de prácticas en cualquier centro de investigación del mundo, el tercero en la universidad del consorcio vinculada a su especialidad y el cuarto dedicado al trabajo fin de máster en un centro de investigación internacional. Esta estructura garantiza una formación verdaderamente global, en al menos tres países diferentes.

Las becas Erasmus Mundus, cofinanciadas por la Comisión Europea, están consideradas entre las más competitivas de Europa. Cubren matrícula y manutención, lo que permite a los seleccionados centrarse plenamente en su formación. El programa incluye másteres en todas las áreas del conocimiento, desde ciencias sociales hasta ingeniería, artes o medio ambiente.