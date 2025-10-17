El Gobierno responde a los empresarios: «Afrontamos la mayor transformación en movilidad en Málaga desde la que impulsó Magdalena Álvarez»

Los empresarios están preocupados: creen que el dinamismo que exhibe hoy Málaga a nivel económico y demográfico puede dar paso a un estancamiento si no ... se impulsan de forma clara las infraestructuras que necesitan la ciudad y la provincia. Su llamamiento a las tres administraciones para que se sienten a planificar el futuro y agilicen actuaciones clave como la ampliación del aeropuerto, el tren litoral o el desatasco de la A-7 ha tenido respuesta del Gobierno central y la Junta de Andalucía, por boca de sus representantes en la provincia, Javier Salas y Patricia Navarro respectivamente.

El subdelegado del Gobierno, Javier Salas, afirma a SUR que Pedro Sánchez está «afrontando ya la mayor transformación en materia de infraestructuras en movilidad de la historia de Málaga, después de la ejecutada por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y Magdalena Álvarez como ministra». Este «compromiso político» contrasta, en su opinón, con «la nula inversión y ejecución de proyectos en Málaga durante las etapas del PP en el Gobierno de España». «Ni un solo proyecto de envergadura en infraestructuras en la provincia de Málaga lleva el sello del PP», remacha.

Salas detalla que esta transformación contempla «la ampliación del aeropuerto con 1.500 millones de inversión; el desarrollo del tren de la Costa desde Nerja al campo de Gibraltar; la ampliación y mejora de los accesos y capacidad de la A-7 Occidental; la ampliación y mejora de la capacidad de la A-7 Oriental; la mejora de la capacidad en los accesos a Málaga (MA-20) con 190 millones de inversión; la ampliación de la línea C1 de Cercanías, que es la primera que se hace en su historia; o el acceso Norte al Aeropuerto con 42 millones de inversión».

Estos proyectos se suman a «lo ya ejecutado por este Gobierno: estación del AVE en Antequera, conexión ferroviaria por primera vez en la historia entre Málaga y Granada, puesta en marcha del servicio ferroviario al Caminito del Rey y más de 300 millones de euros invertidos en la línea Algeciras-Bobadilla después del abandono inversor del Gobierno anterior del PP».

El representante en Málaga del Gobierno central pasa al contraataque, afirmando que la movilidad en la provincia de Málaga «también compete a otras administraciones», como la Junta de Andalucía, «que tiene un transporte metropolitano insuficiente, así como las carreteras del interior de la provincia absolutamente abandonadas», o las administraciones locales. «Ahora conocemos que va a proyectar nueve aparcamientos disuasorios en la ciudad. Málaga debe ser la única gran capital de España que no tenga ni un solo aparcamiento disuasorio», critica.

Patricia Navarro

La delegada del gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, reivindica, por su parte, que la Junta de Andalucía está haciendo «aquello que le corresponde». «Estamos ejecutando, en el ámbito de nuestras competencias, infraestructuras que tenían que estar hechas hace como mínimo una década por gobiernos que antecedieron al de Juanma Moreno, como la Ciudad Sanitaria de Málaga o la ampliación del Hospital Costa del Sol, el metro, colegios e institutos», afirma. Frente a este «compromiso», contrapone la «inacción» del Gobierno de Pedro Sánchez en esta provincia, que en su opinión recuerda «a la que tuvieron los gobiernos socialistas de la Junta durante décadas». «El denominador común es Montero, estaba en aquella etapa en la Junta de Andalucía y está ahora en el Gobierno central», concluye la también presidenta del PP de Málaga.

Josele Aguilar

También responde a la inquietud de la clase empresarial de Málaga el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, que reconoce que Málaga «empieza a tener un problema serio con la movilidad», pero asegura que el gobierno de España está «cumpliendo con Málaga»; eso sí, afirma que los grandes proyectos como el aeropuerto o el tren litoral «son a largo plazo» y también son necesarias «medidas a corto plazo», como las del transporte público interurbano, que son «competencia de la Junta».

«Cuando ha habido presidente socialista en el Gobierno de España es cuando Málaga ha recibido las mayores inversiones. Y ahora está pasando lo mismo: el Gobierno tiene un compromiso con Málaga y lo está cumpliendo. En el aeropuerto ya se ha anunciado una ampliación que es una obra extraordinaria, y además durante estos años de gobierno de Pedro Sánchez ya se han invertido más de 100 millones. También por primera vez se han encargado estudios serios y rigurosos del tren litoral y de la ronda este de Málaga, que ya están en marcha. Y se han producido mejoras en los cercanías y mejoras en las conexiones de AVE», detalla Aguilar, que pone cifras a la inversión en obra pública del Gobierno central en Málaga: «En 2024 se licitaron obras en la provincia de Málaga por valor de 211 millones de euros y hasta junio de este año, se han licitado obras por 110 millones de euros».

Aguilar afirma que en el foro metropolitano sobre movilidad que organizó el PSOE recientemente los expertos coincidieron en que, más allá de las grandes infraestructuras, a corto y medio plazo lo único que puede solventar los problemas de movilidad «es el transporte público interurbano». «Y resulta que la Junta de Andalucía hace veinte años que tenemos el mismo mapa de movilidad interurbana y ha anunciado que el nuevo mapa no se tendrá hasta dentro de cinco años», critica. También reclama que la Junta asuma «sus competencias en la mejora de vías como es la A-357 o la A-355».

Respecto a los frecuentes problemas en los Cercanías, Aguilar reivindica que se ha «mejorado la línea C2, de manera sustancial, sustituyendo todo lo que son las catenarias; se ha ampliado hasta el Caminito del Rey y se ha puesto en servicio una nueva estación allí». «En la línea C1 se están preparando las inversiones para ampliar las estaciones y tener trenes de composición doble, con el fin de ampliar el servicio y la frecuencia», apunta, añadiendo que la «avalancha de usuarios» en los Cercanías se debe «a que ha habido un Gobierno que ha apostado por la gratuidad de este transporte y ahora por bonificarlo».

Respecto al riesgo de colapso en la infraestructura eléctrica del que alertan los empresarios, Aguilar señala que Red Eléctrica está «rediseñando la capacidad de la red, no solamente de evacuación de las nuevas centrales de energías renovables, sino también para prestar servicio a nuevos proyectos empresariales que se están implantando».

El secretario provincial del PSOE concluye con el capítulo de infraestructuras hídricas señalando de nuevo a la Junta de Andalucía, que «es la competente en materia de aguas porque estamos en una cuenca interior». «Aquellas obras que ha asumido el Gobierno de España son porque ante la falta de reacción o de trabajo por parte de la Junta Andalucía se han declarado de interés general, como por ejemplo, la desaladora de la Axarquía». «Desde el PSOE de Málaga vamos a exigir esas obras hidráulicas tanto a la Junta Andalucía como también al Gobierno de España las que haya que exigir, porque es verdad que no podemos confiarnos», declara.