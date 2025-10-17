Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Javier Salas, Patricia Navarro y Josele Aguilar.
El Gobierno responde a los empresarios: «Afrontamos la mayor transformación en movilidad en Málaga desde la que impulsó Magdalena Álvarez»

La delegada del gobierno andaluz y presidenta del PP provincial, Patricia Navarro, afirma que la Junta «hace lo que le corresponde» frente a la «inacción de Pedro Sánchez»

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Viernes, 17 de octubre 2025, 18:26

Los empresarios están preocupados: creen que el dinamismo que exhibe hoy Málaga a nivel económico y demográfico puede dar paso a un estancamiento si no ... se impulsan de forma clara las infraestructuras que necesitan la ciudad y la provincia. Su llamamiento a las tres administraciones para que se sienten a planificar el futuro y agilicen actuaciones clave como la ampliación del aeropuerto, el tren litoral o el desatasco de la A-7 ha tenido respuesta del Gobierno central y la Junta de Andalucía, por boca de sus representantes en la provincia, Javier Salas y Patricia Navarro respectivamente.

