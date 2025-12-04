El Gobierno inicia su plan de VPO en Málaga con 440 pisos: estos serán los precios de los alquileres

El Gobierno central ha presentado este jueves la nueva empresa pública estatal de vivienda con la que pretende desplegar 95.000 pisos protegidos de alquiler ... asequible en los próximos años por todo el territorio nacional, 40.000 ya construidos y 55.000 por realizar en un total de 2.400 suelos. Casa47 es el nombre elegido para la sociedad, que lo toma del artículo de la Constitución que recoge el derecho a la vivienda. La ministra del ramo, Isabel Rodríguez, ha sido la encargada de presentar la nueva empresa de la que, respecto a la provincia de Málaga, todavía se conocen pocos detalles.

No obstante, para poner en marcha esta nueva entidad, el ministerio, a través de Sepes, ha sacado a concurso la contratación de una empresa que se encargue de gestionar todo lo relativo al parque de viviendas de alquiler asequible con el que arranca Casa47, procedente del patrimonio del Estado y de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Se trata de pisos ya construidos que, en el caso de la provincia de Málaga, suman un total de 440, el 18% de los contemplados para Andalucía.

Con esas 440 viviendas ya ejecutadas comenzará la labor de la nueva empresa estatal en territorio malagueño, si bien es posible que algunas de ellas se encuentren ya alquiladas. En cualquier caso, la empresa que contrate Sepes para llevar a cabo la gestión de Casa47 tendrá que hacer una supervisión previa de todas ellas para comprobar si están ocupadas o no, y si reúnen las condiciones de habitabilidad necesarias para poder ofrecerlas como VPO de alquiler.

Isabel Rodríguez ha destacado que se ofertarán como alquileres a 75 años, que serán revisables cada 14 años. «Serán pisos protegidos para siempre», ha remarcado la ministra, quien ha confiado en que, según lo establecido por el Tribunal Constitucional, las comunidades autónomas contribuyan a blindar el carácter público de esas viviendas, que se ofrecerán en un portal web mediante convocatorias para adjudicarlas por sorteo.

Precios a la mitad del mercado

Rodríguez ha remarcado que se van a tomar medidas para garantizar que los futuros inquilinos no tengan que pagar un alquiler elevado. Así, ha hecho alusión expresa al caso de los pisos que se ofertarán para Málaga donde, según ha señalado, podrían establecerse cuotas de unos 680 ó 690 euros al mes, «la mitad de los precios del mercado», ha dicho. «Estas viviendas están pensadas para una clase media trabajadora», ha afirmado.

No obstante, todavía falta para que estos primeros cuatrocientos pisos, cuyas localizaciones no han trascendido aún, puedan ofertarse. En primer lugar, la empresa que contrate el Gobierno para gestionar estas viviendas tiene que analizar su estado y si es necesario acometer obras en ellas antes de lanzarlas. Los interesados en conseguir una de ellas tendrán que apuntarse en un registro de solicitantes por vía digital. La empresa estatal comprobará que reúnen los requisitos de ingresos salariales para poder optar a los pisos, y también pondrá en marcha mecanismos para detectar y procurar corregir impagos en los alquileres, con informes de seguimiento de morosos mensuales.

Además de estas primeras viviendas procedentes en su mayor parte de la Sareb, Casa47 será la encargada de desarrollar el proyecto para construir 1.362 VPO en los suelos de Buenavista, pendiente de un permiso ambiental de la Junta para que se puedan urbanizar los terrenos. Asimismo, podrían pasar a formar parte de la nueva empresa estatal suelos en Distrito Zeta, al oeste del campus de Teatinos y junto al Hospital Civil (para unas 600 viviendas), así como los derechos para edificar una torre de 34 plantas en la operación de Repsol, con capacidad para otras 400 viviendas de alquiler asequible.