Fundación Unicaja pone en marcha una campaña de recogida de juguetes en Málaga

Fundación Unicaja lanza una campaña de recogida de juguetes nuevos para menores de familias vulnerables en Málaga a beneficio de las asociaciones Cruz Roja, INPAVI, ... Altamar, Málaga Acoge, Nena Paine e Instituto Psicopedagógico Dulce Nombre de María. La iniciativa se desarrollará hasta el 23 de diciembre en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga. Asimismo, la institución realizará una donación de juguetes nuevos a las entidades beneficiarias. Cada niño y cada niña recibirá su regalo de Navidad y además cada asociación recibirá un lote de juegos de mesa y libros para su sede.

Esta iniciativa, que se desarrollará también en los centros culturales de Almería, Cádiz, Sevilla, y en el Museo Fundación Unicaja Joaquín Peinado de Ronda, permitirá que cerca de 1.500 menores en riesgo de exclusión social en Andalucía puedan disfrutar de la magia de los Reyes Magos. Por cada juguete donado, las personas que colaboren con esta recogida solidaria recibirán un obsequio por parte de la Fundación Unicaja.

Las personas interesadas pueden depositar su juguete en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga (Plaza del Obispo, 6) en horario de lunes a sábado en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 horas. Los juguetes deben ser nuevos, no belicistas y sin sesgo de género.

La atención, cuidado y protección a la infancia y la juventud es una de las líneas estratégicas de la Fundación Unicaja, que promueve y respalda iniciativas para combatir la pobreza y la exclusión social y fomentar la igualdad.

Asociaciones que contribuyen a una sociedad mejor

Esta recogida y donación solidaria de juguetes está destinada a familias vulnerables atendidas por Cruz Roja, INPAVI, Altamar, Málaga Acoge, Asociación Nena Paine e Instituto Psicopedagógico Dulce Nombre de María.

Cruz Roja atiende a personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social para que tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar en la vida económica, social y cultural.

INPAVI trabaja desarrollando diferentes actuaciones integrales encaminadas a la lucha contra la pobreza y la exclusión social de personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Altamar Escuela y Familia es una asociación que centra su acción en la atención a menores en riesgo de exclusión social a través del refuerzo escolar en los céntricos barrios malagueños de La Trinidad y El Perchel.

Málaga Acoge atiende a las personas más vulnerables y, en especial, a las personas migrantes para la consecución de sus derechos y deberes como ciudadanas.

La Asociación Nena Paine ofrece una decena de programas orientados al seguimiento académico y a favorecer la integración y el acceso posterior al mercado laboral a niños y jóvenes en peligro de exclusión social o educativa.

El Instituto Psicopedagógico Dulce Nombre de María da respuesta a las necesidades educacionales y sociales de niños con trastornos psíquicos, físicos y/o sensoriales, trabajando áreas del desarrollo motor, cognitivo, social, lenguaje y autoayuda. Además, gestiona un centro de menores con problemas socio familiares o cuyas familias tienen limitada la tutela, que serán los beneficiarios de esta acción.

También en Ronda

Fundación Unicaja lanza también una campaña de recogida de juguetes nuevos para menores de familias vulnerables en Ronda a beneficio de las asociaciones Cruz Roja, El buen samaritano y Santa Cruz de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado. La iniciativa se desarrolla hasta el 23 de diciembre en el Museo Fundación Unicaja Joaquín Peinado. Asimismo, la institución realizará una donación de juguetes nuevos a las entidades beneficiarias. Cada niño y cada niña recibirá su regalo de Navidad y además cada asociación recibirá un lote de juegos de mesa y libros para su sede.