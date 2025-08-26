Fundación Unicaja y Beyond Suncare se unen para luchar contra el cáncer de piel en Ruanda
SUR
málaga.
Martes, 26 de agosto 2025, 02:00
Fundación Unicaja respalda el proyecto 'Ponte en su piel: lucha contra el cáncer de piel en las personas con albinismo de Ruanda' de Beyond ... Suncare, que ofrecerá asistencia sociosanitaria integral a cerca de 400 personas a través de fotoprotectores personalizados, intervenciones quirúrgicas, consultas dermatológicas, y sesiones de formación y sensibilización dirigidas al personal sanitario y la ciudadanía.
El proyecto fue seleccionado en la convocatoria extraordinaria de acción social que la Fundación realizó con motivo de su décimo aniversario.
La responsable de Solidaridad e Investigación de la Fundación Unicaja, Ana Cabrera, y la presidenta de Beyond Suncare, Mafalda Soto, han firmado el acuerdo de colaboración del proyecto, que se desarrollará en cinco hospitales y 81 centros de salud de los distritos de Musanze, Gisagara, Rutsiro, Kirehe y Kikukiro.
En estas clínicas dermatológicas, además de recibir atención médica, las personas con albinismo participarán en sesiones de formación sobre su condición y la importancia de adoptar medidas de protección solar como sombreros de ala ancha, gafas de sol y el fotoprotector Umozi Max de Beyond Suncare, que se distribuyen de manera gratuita entre la población, han indicado en un comunicado.
