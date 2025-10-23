Francis Salado: «La Diputación está dispuesta a poner el dinero para los enlaces de la A-7 en Málaga»

El Congreso de Infraestructuras del Transporte de Andalucía (CITA) reúne este jueves en Málaga a los principales expertos en este ámbito, para analizar las mejoras ... necesarias en el aeropuerto, el puerto, los trenes y las carreteras de la comunidad.

En la inauguración de este foro, el presidente de la Diputación, Francis Salado, ha advertido de que la provincia está «en una situación límite», por la carencia de infraestructuras, que se han vuelto a poner de relieve hoy con una grave caravana que ha llegado desde la capital hasta Rincón de la Victoria por la avería de un camión en el túnel de San José.

«No es confrontación sino responsabilidad y obligación de reivindicar las necesidades de la provincia», ha asegurado Salado, porque en pocos años esta será la provincia más poblada de Andalucía y tiene desafíos en cuestión de transporte, vivienda, enegía y agua. «Necesitamos proyectos, plazos y financiación; inversiones urgentes en movilidad porque la situación es de colapso diario, las autovías no dan mas de sí», se ha lamentado.

«Atascos como el de hoy ocurren todas las semanas, hay que exigir al Gobierno que se ponga ya manos a la obra». Al respecto, ha recordado la propuesta para mejorar los enlaces a la A-7 en Málaga y Rincón, que ha hecho Madeca, y sobre el que el Ministerio de Transportes todavía no ha respondido. En este punto, el presidente ha anunciado que la Diputación podría incluso aportar la financiación, aunque ha recordado que los 14 millones en que se han valorado estas obras «no es nada para el presupuesto del Ministerio».

Mejoras para el Cercanías

Salado ha coincidido con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en reivindicar que hay que avanzar en la mejora y ampliación del Cercanias, «el más rentable de España y que sigue igual que cuando se inauguró hace 50 años, cuando en otras regiones sí se ha mejorado».

Al tiempo, ha asegurado que el tren litoral será la obra más sostenible a nivel social, medioambiental y económica de España. Y ha reclamado una bonificación en la autopista de la Costa y la mejora de los accesos de la A-7. El presidente provincial ha terminado con una felicitación a Aena por el anuncio de la próxima ampliación del Aeropuerto de Málaga.

Entre los ponentes del congreso CITA en el auditorio de la Diputación estarán hoy Mario Muñoz-Atanet, viceconsejero de Fomento de la Junta; Sara Hernández, secretaria general de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes; Francisco Esteban, presidente de la Asociación Mundial para la Infraestructura del Transporte Acuático (PIANC).

También habrá cuatro mesas de debate con expertos sobre las obras necesarias para el impulso nde Andalucía en materia de puertos, aeropuertos, trenes y carreteras. En la sesión de tarde intervendrá el diputado socialista Ignacio López, portavoz de Movilidad Sostenible del Grupo Socialista en el Congreso. Por último, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, será la encargada de la clausura.