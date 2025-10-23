Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jorge Paradela, durante una reciente intervención en el Parlamento andaluz. SUR
Este lunes 27, a las 9.30 horas

El consejero de Industria y Energía debatirá sobre la escasez de redes eléctricas en un foro de SUR en Málaga

Jorge Paradela presentará los proyectos estratégicos de su departamento en un coloquio con el director de este periódico, Manolo Castillo

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Jueves, 23 de octubre 2025, 18:48

Comenta

La escasez de redes eléctricas en Málaga para abastecer los nuevos proyectos empresariales con gran demanda de recursos será el eje del debate que el ... consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, mantendrá el próximo lunes, 27 de octubre, en un coloquio con el director de SUR, Manolo Castillo. El encuentro tendrá lugar a partir de las 9.30 en el hotel Vincci Posada del Patio.

