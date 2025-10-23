El consejero de Industria y Energía debatirá sobre la escasez de redes eléctricas en un foro de SUR en Málaga

La escasez de redes eléctricas en Málaga para abastecer los nuevos proyectos empresariales con gran demanda de recursos será el eje del debate que el ... consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, mantendrá el próximo lunes, 27 de octubre, en un coloquio con el director de SUR, Manolo Castillo. El encuentro tendrá lugar a partir de las 9.30 en el hotel Vincci Posada del Patio.

La reciente publicación de los mapas de capacidad de la red eléctrica para conectar nueva demanda revela que la provincia especialmente también está saturada y al borde del colapso a la hora de aceptar la implantación de iniciativas tales como industrias, centros de datos y logísticos, que tienen una demanda creciente en zonas como Antequera.

De hecho, la situación más grave se vive en dos provincias: Málaga y Almería, donde no cabe ya la posibilidad de 'enchufar' nuevos usos de alto consumo como los citados, ya que los 114 nodos existentes, con 2.078 megavatios, están copados. Por tanto, estas empresas están a la espera de la construcción de subestaciones y redes de muy alta tensión; o de que se liberen porciones de demanda asignada pero que no ha sido utilizada por sus solicitantes.

Agravio hacia Andalucía

Al respecto, el consejero ya ha denunciado que las inversiones en redes de transporte eléctrico propuestas por el Gobierno central para Andalucía en la planificación eléctrica 2025-2030 suponen «un trato injusto e insuficiente y un nuevo agravio para Andalucía», porque no da respuesta a sus necesidades energéticas, industriales y de desarrollo socioeconómico.

Al respecto, el consejero advierte de la pérdida de «miles de millones de inversión y de empleo». «Sin energía no hay desarrollo económico ni progreso, es así de sencillo», ha sentenciado el consejero en una pregunta en el Pleno, en la que ha valorado que el Ejecutivo central ha dejado fuera infraestructuras eléctricas clave para el desarrollo y la vertebración de Andalucía.

Por ello, el Gobierno andaluz presentará alegaciones antes del 16 de diciembre, fecha en la que expira el plazo, para que el Estado rectifique e incluya en su plan de inversiones antes de 2030 una inversión que resulta esencial para dotar de oportunidades industriales y económicas a diversas comarcas, donde esta reivindicación tiene un «respaldo social unánime» de diputaciones, empresarios, sindicatos y ayuntamientos de distinto signo político.