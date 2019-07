La Fiscalía, a favor de que el joven que mató a un ladrón no entre en la cárcel Aunque en un principio no quería, el condenado ha aceptado finalmente el dinero recaudado por Vox para abonar la indemnización JUAN CANO y ALVARO FRÍAS Málaga Jueves, 18 julio 2019, 00:02

La Fiscalía de Málaga ha emitido un informe en el que se muestra a favor de la suspensión de la pena de dos años de prisión impuesta a Borja, el chico que acabó con la vida de un ladrón, con el que forcejeó y al que golpeó tras el robo de un bolso a una mujer en Fuengirola. En concreto, en la sentencia, emitida por el Juzgado de lo Penal número 9 de la capital y confirmada por la Audiencia Provincial, se le impuso la citada pena de prisión así como la obligación de pagar una indemnización de 180.000 euros para las hijas del fallecido.

Por el contrario, la familia de la víctima se ha mostrado en contra de la suspensión de la pena privativa de libertad para el condenado. El abogado de las hijas de la víctima, Enrique Agüera, indicó ayer que el procesado no ha pagado la responsabilidad civil, por lo que no puede mostrarse a favor de que este hombre no ingrese en la cárcel.

Los 112.000 euros recaudados por Vox se ingresarán directamente en el juzgado

Según el abogado de Borja, Alfredo Herrera, la orden de ingreso en prisión se debe precisamente a este aspecto, es decir, al hecho de que Borja no haya abonado la responsabilidad civil. En cambio, sí cuenta con los otros dos requisitos para no entrar en la cárcel: una pena de prisión no superior a dos años y ausencia de antecedentes penales. Al respecto, el letrado manifestó que su cliente ya ha pagado 6.000 euros y propuso al juzgado pagar una suma de 250 euros mensuales para afrontar el pago de esa indemnización.

Desde Vox están siguiendo muy de cerca este caso. Desde la formación política informaron de que van a pedir el indulto para Borja. Tal y como explicó el portavoz parlamentario Iván Espinosa de los Monteros, la intención de su iniciativa es defender la actuación de este joven que, a su juicio, «ha tenido un comportamiento ejemplar» e incluso «heroico». De hecho, también quieren que la presidenta del Congreso pida para él la concesión de la medalla al Mérito Civil.

Por otro lado, el partido puso en marcha una campaña de recogida de fondos para contribuir a saldar la deuda con la Justicia de 180.000 euros. El portavoz de la formación que preside Santiago Abascal también pidió la colaboración ciudadana para participar en la recogida de fondos que llevaron a cabo, una recaudación que no partió de cero, como apuntó Espinosa de los Monteros, ya que los diputados del grupo parlamentario en el Congreso, así como otros miembros del partido, han recaudado unos 6.400 euros.

En un primer momento, Borja rechazó el 'crowdfunding' iniciado por Vox. Sin embargo, finalmente ha aceptado la ayuda tras muchas dudas, bajo el argumento de que desde la formación política le han explicado que la mayoría de las donaciones son anónimas y por tanto no se pueden devolver, según expuso Herrera, quien añadió que se ha acordado con la formación que el dinero se ingrese directamente en la cuenta del juzgado. La suma recaudada ha sido 112.000 euros.

Por otro lado, Espinosa de los Monteros anunció que su formación «va a proponer y promover un cambio de legislación para que se pueda reformar el Código Penal, en el sentido de que la legítima defensa incluya también la defensa de terceros y, muy especialmente, la defensa de terceros en situación de vulnerabilidad», como «niños o mujeres».