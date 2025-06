Feministas convocan una concentración para este martes en condena del último asesinato machista en la provincia

La Plataforma contra las violencias machistas Violencia Cero ha convocado para mañana, martes, una concentración en repulsa y condena del asesinato machista que ha segado ... la vida de Pilar, una mujer de 53 años que fue encontrada sin vida el pasado sábado en un descampado de Marbella. Su pareja se entregó horas más tarde en la comisaría de la Policía Nacional. La Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género ha confirmado que los hechos se investigan como un crimen machista.

La convocatoria es a las siete y media de la tarde en la Plaza de la Constitución de la capital malagueña. Carmen Martín, presidenta de la organización feminista convocante, en declaraciones a este periódico, llama a la reflexión de la ciudadanía y también de las administraciones. «Que una mujer no esté en el sistema VioGen no implica que haya que culpabilizarla. Hay que cambiar la óptica: hay que preguntarse qué sucede en las administraciones para que las mujeres no confíen en ellas», reflexiona Martín, que añade: «También hay que pensar sobre el empleo del dinero asociado a la renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género y por qué no disminuyen ni la violencia contra las mujeres ni las denuncias».

Pilar es la segunda víctima de un asesinato machista en la provincia este año, después del que a principios de febrero segó la vida de Lina en Benalmádena. En este caso, la víctima había denunciado y se encontraba registrada en el sistema VioGen. La policía catalogó su caso de «riesgo medio». Si bien los agentes estaban realizando un seguimiento del caso mediante llamadas telefónicas periódicas, a la mujer no le concedieron medidas cautelares ni de protección. Y el desenlace fue su fatal asesinato a golpes y estrangulamiento. En la concentración que el 11 de febrero convocó la Plataforma Violencia Cero, Carmen Martín declaró: «No es un caso aislado. El sistema nos falla a las mujeres porque no nos cree y nos culpabiliza. La violencia machista también es el abandono y la violencia institucional. Se toman decisiones sin perspectiva feminista».