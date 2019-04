Euforia en Ciudadanos: «Vamos a ser la alternativa a todos los gobiernos de Málaga» Guillermo Díaz e Irene Rivera, junto a otros dirigentes de Ciudadanos en la sede de la formación. / F. J. Guillermo Díaz e Irene Rivera repiten como diputados de la formación naranja, que ya es la segunda fuerza en la provincia FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Lunes, 29 abril 2019, 00:46

Euforia por los buenos resultados, pero algo contenida porque el objetivo a nivel nacional, que era formar un gobierno de derechas en La Moncloa, no se va a cumplir. No por Ciudadanos, pero sí por el batacazo del PP. En cualquier caso, en Ciudadanos se sienten más fuertes que nunca, situándose como la segunda fuerza más votada en la provincia de Málaga, donde mantienen los dos diputados (repiten Guillermo Díaz e Irene Rivera) gracias a los más de 158.500 votos obtenidos (121.294 en las generales de 2016), lo que supone una quinta partes del sufragio y la cifra más alta en la historia de la formación naranja. Fuertes con vistas al Congreso, pero también con la expectativa de que la tendencia continúe en las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. Pero eso es el futuro. El presente es un 'sorpasso' en la derecha y de felicidad en la sede provincial de Ciudadanos, donde la fiesta no ha sido completa porque Andrés Ruiz se ha quedado a las puertas de convertirse en el primer senador naranja por Málaga.

«Cada vez que abrimos las urnas en Málaga marcamos un hito, porque tenemos un rumbo marcado por la libertad, la modernidad y la unidad, no como otros», ha afirmado un exultante Guillermo Díaz, quien ha destacado el «crecimiento exponencial» que ha registrado la candidatura que ha encabezado gracias a una campaña «en positivo, con muchas propuestas y sin contar bolas».

En clave nacional ha remarcado el papel de Ciudadanos como «líder de la oposición», pero también ha puesto el acento en los buenos resultados obtenidos en distintos puntos de la provincia. «Nos ponemos a trabajar desde ya para ser la alternativa a todos los gobiernos de Málaga», ha advertido Díaz con vistas a las municipales. «Sé que hay más de uno preocupado y también sé que hay otro con coleta (Juan Cassá) que está poniendo cara de alcalde de Málaga y que María (García) será alcaldesa de Marbella», ha apuntado durante su intervención, en la que además de Cassá también ha estado acompañado por el consejero andaluz Javier Imbroda y el parlamentario autonómico, Carlos Hernández White.

