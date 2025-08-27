Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un estudio proyecta una pérdida de entre 5 y 25 metros de playa en la Costa del Sol en los próximos 25 años

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía desarrolla dos informes sobre los impactos del cambio climático en el litoral andaluz

E. PRESS

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:07

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, en el marco del Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC), ha desarrollado dos iniciativas para conocer ... en profundidad los impactos que el cambio climático está produciendo en el litoral andaluz, estimar su evolución en distintos escenarios y disponer de herramientas que permitan actuar con antelación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Entregado a su familia y al deporte: así era Ángel, el joven asesinado a puñaladas en Capuchinos
  2. 2 A prisión los dos jóvenes detenidos por el crimen a puñaladas de Capuchinos
  3. 3 El viento de terral vuelve a Málaga con aviso amarillo: ¿cuántos días durará y qué máximas se esperan?
  4. 4 Un detenido por el accidente con un motorista fallecido en Muelle Heredia
  5. 5 El hotel de Piqué en Málaga muestra ya su cara
  6. 6 Dos motociclistas mueren en la provincia de Málaga en menos de 24 horas
  7. 7

    Jacobo Cabezas: «Rompo con la idea típica del estudiante de Medicina empollón y encerrado»
  8. 8 Carnés falsos, alcohol a escondidas y borracheras: casetas familiares de la feria exigen que se impida entrar a menores no acompañados
  9. 9 Repunte vírico en Málaga: «El coronavirus del verano es la nueva gripe»
  10. 10 Facua denuncia a una cafetería de Málaga por no incluir en la carta que cobran un importe adicional por un vaso con hielo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un estudio proyecta una pérdida de entre 5 y 25 metros de playa en la Costa del Sol en los próximos 25 años

Un estudio proyecta una pérdida de entre 5 y 25 metros de playa en la Costa del Sol en los próximos 25 años