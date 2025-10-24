Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El doctor José Carlos Benítez, oncólogo del Hospital Virgen de la Victoria, investigador del IBIMA y coordinador de este estudio. SUR

Un estudio liderado por el Hospital Clínico identifica factores que mejorarán las terapias del cáncer de pulmón más habitual en no fumadores

Los oncólogos han detectado que un grupo de los enfermos tratados con el fármaco osimertinib experimentaba un avance muy rápido de la patología y han identificado las alertas comunes, lo que ayudará a intensificar y personalizar el tratamiento

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:17

Oncólogos de ocho hospitales andaluces han impulsado en los últimos meses una investigación muy relevante con relación al cáncer de pulmón más habitual en no ... fumadores, el que presenta una mutación en el gen EGFR. Así, tras seleccionar a un grupo de 225 pacientes tratados con la pastilla osimertinib entre 2017 y 2024, que se aplica desde hace años y supuso en su día un ejemplo de terapia dirigida u oncología de precisión, comprobaron que se daban tres patrones de evolución entre los enfermos (unos que viven más de veinte meses, que son los supervivientes largos; otros que se mantienen estables entre siete y diecinueve meses, los intermedios; y otros cuya enfermedad avanza antes de seis meses o progresores rápidos). De esta manera, se identificaron factores comunes en torno a los diferentes grupos que influyen en la evolución del mal, lo que abre la puerta a mejorar las terapias a aplicar, intensificándolas si es necesario.

