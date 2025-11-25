Un estudiante de Maristas, recibido por Pedro Sánchez en la Moncloa para reconocer su implicación social
Ignacio Alonso forma parte del Consejo Estatal de la Infancia y Adolescencia y Claudia Moreno, otra alumna del colegio, acude al Parlamento como representante juvenil de Unicef
Martes, 25 de noviembre 2025, 12:47
Dos alumnos de Maristas Málaga han recibido un reconocimiento institucional por su labor e implicación en temas sociales fuera del aula. Son Ignacio Alonso y ... Claudia Moreno, que han sido recibidos por en La Moncloa y en el Parlamento, respectivamente.
Ignacio es alumno de 3º de la ESO y forma parte del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia. Fue recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, junto a once jóvenes más. En este encuentro, Ignacio expuso asuntos relacionados con la salud mental, la desigualdad o las violencias contra la infancia.
Por su parte, Claudia, alumna de 4º de la ESO, acudió al Parlamento andaluz como representante de Málaga en el Grupo Asesor de Unicef Andalucía. La semana pasada se celebró un plano infantil y ella fue la encargada de darle voz a los jóvenes malagueños. Con otros adolescentes, presentó un decálogo de compromisos y peticiones para garantizar la seguridad y el cumplimiento de los derechos de la infancia en el entorno digitales. Claudia pudo exponer estos asuntos con la vicepresidenta primera de la Cámara, Ana Mestre, y los portavoces de los grupos parlamentarios.
La implicación de Ignacio y Claudia va más allá de la actividad escolar. Ambos han sido alcaldes infantiles de Málaga y también forman parte del consejo municipal infantil.
