En la imagen de la izquierda, Ignacio Alonso con Pedro Sánchez; en la de la derecha, Claudia Moreno en el Parlamento. SUR

Un estudiante de Maristas, recibido por Pedro Sánchez en la Moncloa para reconocer su implicación social

Ignacio Alonso forma parte del Consejo Estatal de la Infancia y Adolescencia y Claudia Moreno, otra alumna del colegio, acude al Parlamento como representante juvenil de Unicef

Matías Stuber

Matías Stuber

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:47

Comenta

Dos alumnos de Maristas Málaga han recibido un reconocimiento institucional por su labor e implicación en temas sociales fuera del aula. Son Ignacio Alonso y ... Claudia Moreno, que han sido recibidos por en La Moncloa y en el Parlamento, respectivamente.

