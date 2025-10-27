El espíritu emprendedor de Bernardo Quintero 'infecta' los colegios e institutos de Málaga

Hoy, el fundador de Virustotal y directivo de Google Bernardo Quintero ha cerrado un círculo: ha devuelto, en forma de libro, su excepcional experiencia al ... lugar donde su propia historia empezó: un instituto de Vélez Málaga. 'Infectado', el libro autobiográfico que recorre sus inicios en la informática, sus peripecias como «emprendedor accidental», la creación de VirusTotal y su posterior venta a Google, va a estar en las bibliotecas de más de 800 centros educativos públicos gracias a una donación de 1.700 ejemplares efectuada por Fundación Unicaja, que es la editora del libro. Y hoy se ha celebrado el acto simbólico de entrega de ejemplares en un instituto elegido por su cercanía a Quintero, no sólo física sino sentimental: el IES Juan de la Cierva.

«Volver a esta calle donde pasé mi infancia y juventud, tan llena de recuerdos, y ver cómo 'Infectado' llega a las bibliotecas de todos los colegios e institutos de Málaga es algo muy especial. Yo estudié en el colegio y en el instituto que hay justo al lado, aquí conocí a la que hoy es mi mujer, y aquí estudia ahora mi hija. Que mi libro forme parte de estos centros, gracias al apoyo de la Fundación Unicaja y la Delegación de Educación, es una forma preciosa de cerrar el círculo. Ojalá sirva para inspirar a los jóvenes a perseguir sus pasiones, sin miedo a equivocarse y con el deseo de aportar algo positivo a los demás», declaraba Quintero antes de empezar el acto, que ha reunido en el salón de actos a más de un centenar de alumnos... entre ellos, su hija Celia.

El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Briones, ha presidido la presentación, en el que también han participado el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez; el responsable del Área de Literatura de Fundación Unicaja, Francisco Cañadas; Juan Carmona, presidente de AVOI; y Antonio Damas, director del IES Juan de la Cierva. Todos han destacado la humildad, la generosidad y el compromiso social del ingeniero veleño, que no es que haya ha vuelto a sus orígenes en el acto de hoy, ya que en realidad nunca los dejó atrás: sigue viviendo en su pueblo y sus dos hijas han estudiado en centros públicos.

Ampliar Francisco Cañadas, Jesús Lupiáñez, Miguel Briones, Bernardo Quintero y Celia Quintero. Sur

Con tantas intervenciones, Quintero, que como era cabeza de cartel le tocaba 'actuar' el último, se ha quedado casi sin tiempo para hablar. Y es que como le había advertido muy seriamente su hija, la hora de finalización del acto -11.30 horas- era inamovible ya que empezaba el recreo. El fundador de VirusTotal se lo ha tomado con humor y ha prometido volver al instituto, esta vez sin comitiva, para dar la charla que tenía preparada a los estudiantes. Sí ha brindado un aperitivo, un 'teaser' de cómo se enganchó a la informática:

«Yo jugaba a videojuegos, como vosotros al 'Clash Royale', pero yo con un Spectrum. Tenía 10 añitos y me picó la curiosidad de hacer mis propios juegos. Para eso tuve que ponerme a aprender de forma autodidacta programación a nivel código máquina y ensamblador, que era algo que se daba en tercero de carrera. Ya con 14 años, un día meti un disquete y apareció una pelotita rebotando por la pantalla: mi primer virus. Y diseñé mi primer antivirus. Luego vi una película, 'Juegos de guerra', que es la historia de un chaval que se convierte en hacker: fue la primera vez que escuché esa palabra. Aquel chico conseguía entrar desde su casa en el ordenador del instituto y se cambiaba las notas... ¡Eso era muy interesante! Para colmo, le gustaban los videojuegos y tenía novia… yo, definitivamente, quería ser como él. Y otro día vengo a contaros cómo sigue la historia».

Mientras llega ese día, los estudiantes del IES Juan de la Cierva -y pronto también los del resto de colegios e institutos públicos de la provincia- pueden leer 'Infectado': un libro que, como ha descrito Francisco Cañadas, «es una puerta a una historia inspiradora, la de un chico curioso que empezó soñando en su habitación y acabó creando Virustotal, una herramienta usada por millones de personas para hacer de Internet un lugar más seguro». «Es un mensaje perfecto para esta generación que ha nacido con el móvil en la mano y el futuro en la nube. Porque los virus pueden contagiar, pero tambien las ideas, la ilusión y las ganas de emprender. Quizá alguno de vosotros descubra al leerlo que pueda ser el próximo Juan de la Cierva o el próximo Bernardo Quintero», ha concluido el representante de Fundación Unicaja.

«Esta propuesta supone para el alumnado malagueño una excelente oportunidad de conocer de cerca el perfil de un emprendedor de éxito internacional formado en las aulas públicas de la provincia. Una persona que estudió aquí y cuando tuvo éxito siguió apostando por su tierra y gracias a eso tenemos el privilegio de tener un centro de ciberseguridad en Málaga», ha reflexionado Miguel Briones.

El alcalde de Vélez-Málaga ha declarado por su parte: «Es un orgullo ver cómo un vecino de nuestra ciudad inspira a las nuevas generaciones a través de su talento, esfuerzo y compromiso. Historias como la de Bernardo Quintero, hijo predilecto de Vélez-Málaga, nos recuerdan que la educación pública es la base sobre la que se construyen grandes sueños y que cada alumno tiene en sus manos la capacidad de transformar su futuro y aportar a la sociedad».