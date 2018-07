«Esperemos que esto cambie la situación de las jornaleras» Algunas de las mujeres en la casa. / SUR El Sindicato Andaluz de Trabajadores defiende a estas mujeres y las ayuda para poder seguir con sus vidas ALVARO FRÍAS y JUAN CANO Málaga Domingo, 29 julio 2018, 01:00

Pepe, delegado del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en un pequeño pueblo de la provincia malagueña, no puede evitar esbozar una gran sonrisa cuando las diez temporeras a las que la organización que representa ha proporcionado un refugio le muestran su agradecimiento. Ellas son las «valientes que han decidido quedarse y denunciar supuestos casos de explotación laboral, abusos, violaciones y acoso sexual. Sin embargo, respecto a la ayuda que presta el sindicato, insiste en que no se trata de un asunto de caridad ni de solidaridad: «Lo que pretendemos es hacer justicia. Que la situación cambie y que las 17.000 temporeras que han venido este año no tengan que enfrentarse a este tipo de situaciones».

De hecho, critica el escaso impacto mediático que ha tenido en la sociedad española este caso: «Hay que hacerse eco de unas situaciones que no se pueden permitir. Ojalá este haya sido el último año en el que las temporeras pasen estas calamidades».

El representante sindical asegura que hay un incumplimiento generalizado del convenio, que establece 40 euros por seis horas y media de trabajo «bajo plástico». «Están en una situación de semiesclavitud», señala.

Relata que su vinculación con el SAT no es fortuita. Convencido «desde hace mucho tiempo», afirma que la organización trabaja «con mucha franqueza y valentía, siendo capaz de señalar situaciones que son muy complicadas». Una de ellas, precisa que es la que están viviendo las temporeras en los campos de la fresa de Huelva. Por ello, recuerda que no dudó en participar en los piquetes que se trasladaron hasta las puertas de la finca en la que estaban trabajando las mujeres que hoy en día se han convertido en vecinas de su pueblo. Después de que tomaran la determinación de denunciar, «había que sacarlas de Huelva, ya que no estaban tranquilas allí». «Nuestra unión local se presentó voluntaria y acabaron viniéndose aquí», apunta.

En casa todo el mundo apoya a Pepe: «Siempre estamos metidos en algún 'fregao', ya que nos implicamos en todo tipo de asuntos sociales, tanto mi mujer, como mis hijos y yo». Pero lo que es cierto es que, desde que estas diez mujeres entraron en su vida, «es más complicado organizar la agenda». Desde las ocho de la noche hasta la mañana siguiente siempre está cuidando a su madre, que padece Alzheimer, mientras que durante la jornada intenta sacar adelante sus quehaceres cotidianos y sociales.

«Lo más complicado viene cuando comience el proceso judicial. Anímicamente están inestables y echan mucho de menos a sus familias, a las que queremos ayudar mediante 'crowdfunding'. Pese a todo, son conscientes de que han dado el paso que tenían que dar», concluye.