La fibrosis quística se ha convertido ya en una enfermedad crónica con mayor esperanza de vida para los pacientes. SUR

La esperanza de vida de la fibrosis quística supera ya los 50 años gracias a los nuevos tratamientos

Cien malagueños sufren esta enfermedad genética hereditaria, cuyas claves principales radican en el diagnóstico precoz y el uso de los nuevos fármacos moduladores

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:37

Si en la década de los 80 sufrir de fibrosis quística era sinónimo de no cumplir más de 20 años, ahora los nuevos tratamientos, que ... llevan poco más de un cuatrienio en el mercado, con los llamados fármacos moduladores han elevado la esperanza de vida hasta más allá de los cincuenta años y las perspectivas son muy halagüeñas gracias a los continuos avances en investigación, un factor que se suma a la importancia que cobra el diagnóstico precoz gracias a la prueba del talón o, incluso, a lo fundamental que sería detectarla, incluso, antes del nacimiento del bebé.

