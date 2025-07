Medicina Familiar e Interna, especialidades MIR con más plazas en Málaga para 2026

La provincia de Málaga contará en 2026 con un total de 374 plazas MIR, un 4,7% más que en 2025, cuando se convocaron 357, ... según ha informado la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Son, en total, 17 puestos más. Además, las especialidades con más plazas previstas son aquellas que sindicatos, Colegio de Médicos y la propia consejera, Rocío Hernández, así como su delegado en la provincia, Carlos Bautista, consideran como las más necesarias y las que más hay que reforzar de cara al futuro, dada la escasez de profesionales que se da para las mismas: Medicina Familiar y Comunitaria (85 plazas), Medicina Interna (16) y Pediatría (13). Málaga, de hecho, es la provincia andaluza con más plazas para médicos de familia en 2026, frente a los 76 de Sevilla y los 59 de la provincia de Cádiz.

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Málaga, Pedro Navarro, ya comentó en abril pasado, cuando se presentó el estudio demográfico de la profesión en Andalucía, la necesidad existente en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de contar con un mayor número de especialistas, dado el aluvión de jubilaciones que se van a dar a lo largo de los próximos años. Sobre todo, dijo, se necesitan médicos de familia y pediatras en Atención Primaria. «Hay carencia en los centros de salud», explicó, y destacó que no son necesarias nuevas facultades, «porque en los exámenes de acceso a la residencia siempre hay una bolsa de miles de médicos que no aprueban. De nada vale que haya más facultades si después hay plazas MIR que no se adapta». Ginecología o anestesia son otras especialidades en las que debe crecer la cifra de especialistas en la Costa del Sol (ocho plazas cada una de ellas en Málaga para 2026).

De la misma forma se expresó entonces el presidente del Consejo Andaluz de Consejos de Médicos (CACM), Alfonso Carmona, quien fijó el tiempo en el que se ha notado este déficit en 15 años.

También pidió más especialistas el presidente del Sindicato Médico de Málaga (SMM), Antonio Martín Noblejas, quien criticó que «en los últimos años ha disminuido el número de médicos de Atención Primaria en Málaga y han crecido la población y la demanda», aunque la Consejería de Salud recordó tras esa rueda de prensa ofrecida el pasado mes de abril que los médicos de familia y los pediatras han crecido en la provincia un 15,5% desde 2018 y un 3% desde 2020.

Recientemente, el delegado territorial de Salud y Consumo en Málaga, Carlos Bautista, a vueltas con el pico asistencial que está sufriendo la provincia estos días, precisó: «Para tener un oftalmólogo o un dermatólogo, se necesitan seis años de medicina, unos años de MIR, cuatro o cinco de especialidad», lo que depende del Ministerio de Sanidad. «Llevamos años reclamándole a la ministra, a los sucesivos ministros de Sanidad, que aumenten las plazas MIR para que podamos formar más especialistas. No ha habido feedback, no nos escuchan», dijo, para añadir, al instante, «los veranos son tremendos porque no se sustituyen los médicos, los profesionales, los enfermeros que se quedan de vacaciones, porque no se encuentran profesionales».

Plazas de Andalucía

En Andalucía, son 1.992 las plazas ofertadas para 2026, con esta distribución: Sevilla (440), Málaga (374), Granada (301), Cádiz (270), Córdoba (196), Jaén (154), Almería (139) y Huelva (118).

La especialidad con más plazas a nivel andaluz es la de Medicina de Familia y Comunitaria, con 440, según los datos aportados por la Consejería de Salud y Consumo.

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas aprobaron el pasado jueves, en el marco de la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), la orden ministerial que establece la oferta de plazas y regula la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso en 2026 a la Formación Sanitaria Especializada. En total, se han convocado 12.366 para titulados en Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física, 423 plazas más que en 2025, lo que supone un crecimiento del 3,5%.

El departamento que dirige Mónica García defiende que, desde 2018, el número total de plazas ofertadas se ha incrementado un 54%. La orden ministerial establece que las pruebas selectivas para el acceso al MIR se celebren el sábado, 24 de enero de 2026 a las 14.00 horas, pasando de 28 a 22 sedes, de forma que Cádiz deja de ser una de ellas, al igual que ocurre con Cádiz, León, Gerona, Cáceres, Ciudad Real y Vigo.

Por comunidades, Madrid contará con 2.004 plazas, Cataluña y Andalucía, con 1.992, respectivamente, seguidas por las 1.189 de la Comunidad Valenciana, las 770 de Castilla y León, las 682 de Galicia, las 577 del País Vasco, las 528 de Castilla-La Mancha, 465 de Canarias, 438 de Murcia, 375 de Aragón, 320 de Extremadura, 271 de las Islas Baleares, 270 del Principado de Asturias, 194 de Navarra, 169 de Cantabria y 74 de La Rioja, según la información ministerial.