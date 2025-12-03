Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las nuevas entradas para el Caminito del Rey se ponen a la venta este jueves 4 de diciembre

Entradas para el Caminito del Rey de Málaga: sacan a la venta los pases de marzo a junio de 2026

Este jueves 4 de diciembre empieza la venta de entradas y más del 65% se adquieren durante las primeras 12 horas

Enrique Miranda

Enrique Miranda

Málaga

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:48

Este jueves 4 de diciembre, a partir de las 9.30 de la mañana, se ponen a la venta las entradas para visitar el Caminito ... del Rey entre el 24 de marzo y el 28 de junio de 2026, periodo que incluye también la Semana Santa. La venta de casi 125.000 entradas se abre tanto para el público individual como para grupos y para agencias.

Top 50
  1. 1 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  2. 2

    Los tribunales dan carpetazo al caso Mitjana: avalan que Málaga ha compensado a los vecinos y controlado el ruido en la zona
  3. 3 El photocall de la discoteca captó a los tres sospechosos de la violación grupal de Málaga
  4. 4 Los trabajadores podrán agotar los cinco días del permiso de hospitalización y cuidado de un familiar aunque éste termine el reposo domiciliario
  5. 5 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  6. 6 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  7. 7 Nueva agresión sexual grupal en Málaga: dos detenidos por violar a una chica mediante sumisión química
  8. 8 Nuevo tiroteo en Marbella: alertan de disparos tras un enfrentamiento en Marbella
  9. 9 Prisión para una mujer por difundir una conversación privada del marido con sus hijos en el chat de padres del colegio
  10. 10 Nuevos frentes dejarán lluvia en Málaga y activan un aviso amarillo para este jueves

