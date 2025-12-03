Entradas para el Caminito del Rey de Málaga: sacan a la venta los pases de marzo a junio de 2026

Este jueves 4 de diciembre, a partir de las 9.30 de la mañana, se ponen a la venta las entradas para visitar el Caminito ... del Rey entre el 24 de marzo y el 28 de junio de 2026, periodo que incluye también la Semana Santa. La venta de casi 125.000 entradas se abre tanto para el público individual como para grupos y para agencias.

El vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible, Cristóbal Ortega, ha recordado la gran demanda existente para visitar el Caminito en cualquier momento del año, por lo que se genera un gran interés cada vez que se abre una venta de entradas. De hecho, ha apuntado que en el anterior periodo que salió a la venta se adquirieron el 68% del total que se ofrecían en apenas 12 horas.

Ortega ha añadido que el paraje ganará aún mayor atractivo con el nuevo puente colgante de 100 metros de longitud que se va a instalar, cuyas obras están en marcha.

Precios y dónde comprar las entradas

Las entradas serán generales y guiadas tanto para agencias como para el público individual, y se pueden adquirir en www.caminitodelrey.info por un precio de 10 euros las entradas generales y 18 las visitas guiadas. Esta es la única web de compra oficial, por lo que no se recomienda adquirir los boletos por otras vías. Comprar las entradas fuera de los puntos de venta no autorizados supone un riesgo, ya que no se garantiza su autenticidad. Para comprar las entradas hay que registrarse y seleccionar un día y una hora concreta. Cada usuario puede comprar un máximo de 10 entradas.

Cómo llegar: aparcamientos, trenes y buses

Aunque pueda parecer que el Caminito del Rey está muy alejado de las zonas más turísticas de la Costa del Sol, la realidad es que es fácil llegar y hay varias opciones. Se inicia en el término municipal de Ardales, atraviesa el de Antequera, y concluye en El Chorro (Álora). Si no se quiere ir en coche particular, el mejor medio es el tren de Cercanías, con su línea C-2, que se puede coger desde el centro de la ciudad, en las estaciones María Zambrano o Málaga Centro -desde la costa occidental la línea C1 termina en dichas estaciones, por lo que también hay conexión desde Torremolinos o Fuengirola-.

Ampliar

En coche, el Caminito del Rey cuenta con un centro de recepción de visitantes ubicado en el término municipal de Ardales que dispone de aparcamiento con capacidad para 240 vehículos. Los visitantes pueden aparcar por dos euros al día, pudiendo reservar también en el momento de adquirir las entradas en la web. Se recomienda llegar al menos con una hora de antelación.

Existen buses lanzadera de ida y vuelta entre el aparcamiento y el sendero. Los tickets puedes adquirirse tanto con antelación a la hora de comprar la entrada como in situ en efectivo. El horario del servicio de autobús bus es desde las 07:40 a las 20:00 horas. El trayecto tiene una duración aproximada de 15-20 minutos hasta la parada en las inmediaciones del Restaurante el Kiosko.

Seguridad y edad recomendada

El Caminito es el primer sendero en España y uno de los primeros de Europa acreditados como zona cardioasegurada, ya que cuenta con siete desfibriladores en su recorrido y con personal formado en su manejo y en primeros auxilios. Ortega también ha recordado que se trabaja en la creación de un Sistema de Gestión Integral para la Seguridad y la Salud (SGISS) para abordar riesgos geológicos, de incendios forestales, bióticos, naturales y climáticos, aunque, según ha recordado, Hay que tener en cuenta que el Caminito del Rey es una infraestructura rehabilitada para el turismo activo en el medio natural, que entraña algunos riesgos y que exige a sus visitantes un cierto grado de esfuerzo físico.

El Caminito tiene una longitud de tres kilómetros y una anchura de apenas un metro. Una de las partes más conocidas del enclave es el voladizo, una pasarela colgante a una altura de 105 metros del suelo. Teniendo en cuenta los senderos que llevan al acceso y al autobús lanzadera, el tiempo estimado de realización de a excursión es entre 3 y 4 horas. No hace falta ser un experto senderista para hacer el recorrido, pero sí tener buena movilidad y no tener problemas físicos para acceder a subidas, pasarelas o escaleras que son habituales en el recorrido. Por la altura de algunos puentes, tampoco es recomendable para personas que sufran de vértigo. En cuanto a la edad, el Caminito del Rey no permite la entrada a niños menores de 8 años por razones de seguridad. Tampoco están permitidas las mascotas ni las muletas o bastones (incluidos los de senderista).