La enseñanza concertada también se suma a las protestas contra la Consejería de Educación Imagen de archivo de una concentración de la enseñanza concertada ante el Palacio de San Telmo. / SUR Denuncian la discriminación salarial y el incumplimiento por el nuevo Gobierno andaluz de sus promesas cuando estaba en la oposición FRANCISCO GUTIÉRREZ Jueves, 5 septiembre 2019, 11:39

La enseñanza concertada también se ha movilizado contra la Consejería de Educación, con una concentración ante la sede central de Sevilla convocada por los principales sindicatos, para el mediodía de este jueves día 5. Demandan el pago de la deuda salarial pendiente y la jubilación parcial, entre otras cuestiones, y denuncian que el nuevo Gobierno andaluz no está cumpliendo las promesas que se hicieron cuando estaban en la oposición. La concentración de este jueves está convocada por Comisiones Obreras, UGT, USO y la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de Andalucía, FISE.

FSIE Andalucía, sindicato mayoritario entre los trabajadores, docentes y no docentes, de los centros concertados andaluces, denuncia la situación en la que se encuentran los más de 20.000 profesionales que desarrollan su labor en los colegios concertados andaluces en el inicio de este nuevo curso escolar 2019/20, ya que considera que están siendo «traicionados por el nuevo Gobierno», que, tras ocho meses de gestión, los mantiene «inmersos en cientos de procedimientos judiciales para luchar por los más básicos derechos salariales y laborales».

Se refieren, entre otras cuestiones, a la deuda salarial con los docentes de los centros concertados (paga extraordinaria por antigüedad en la empresa y complementos de antigüedad y cargos de la paga extra de 2012), que no se ha abordado en estos primeros meses de gobierno, a pesar de estar contemplada en el programa electoral del PP y aprobada también por el Parlamento en una proposición no de Ley el 21 de junio de 2018. «Esta falta de negociación conlleva cientos de juicios, que se van a empezar a celebrar este otoño y que suponen graves perjuicios para los trabajadores y los colegios, que se verán inmersos en procesos judiciales por no cumplir el Gobierno su compromiso previo con el sector en este aspecto», señalan desde el sindicato.

Tampoco se ha avanzado en el prometido complemento autonómico para el personal no docente. Y, en cuanto a la jubilación parcial con contrato de relevo, aún se está a la espera de que se regule este derecho, pues el profesorado de la concertada no puede jubilarse a los 60 años ni tiene reducción de jornada a partir de 55 años, como sucede en la pública. Cuestiones que ya estaban «negociadas y cerradas con el anterior gobierno socialista en diciembre de 2018 y el nuevo equipo de la Consejería se ha mostrado incapaz en ocho meses de tenerla preparada para que los profesores puedan acceder a ella en este inicio de curso escolar», indican desde el sindicato.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO Andalucía, Diego Molina, ha criticado la «paralización que está sufriendo la negociación de mejoras laborales para el sector de la enseñanza concertada desde la llegada del nuevo Ejecutivo andaluz, quedando aparcadas las justas reivindicaciones de los más de 20.000 trabajadores y trabajadoras de la Enseñanza Concertada en Andalucía».

En este sentido, el sindicato denuncia que el nuevo Gobierno «ha faltado a su palabra con el personal que atiende este sector educativo, pues no hay avance en el desarrollo de los compromisos adquiridos tanto cuando estaba la oposición como en su propio programa de gobierno».