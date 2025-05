Los enfermos también pueden ganar el jubileo sin salir de casa

Ana Medina Domingo, 25 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

Belén Ruiz es enfermera. Como supervisora del Hospital Marítimo de Málaga, experimenta a diario su trabajo como lugar de esperanza. «Los sanitarios somos afortunados de pisar un terreno sagrado donde la fragilidad humana llega a su culmen: la enfermedad, el dolor, el sufrimiento físico, emocional y existencial. En nuestra función de cuidar, no solo cuidamos a los pacientes, sino que también tenemos que cuidar a las familias y cuidarnos entre nosotros. Porque queremos ser ese revulsivo, esa chispa de alegría e ilusión que conmueva, promueva la dignidad, se mueva por compasión y nos permita ser verdaderos peregrinos de esperanza en este cuidado diario que realizamos».

Joaquina Donoso es agente de Pastoral de la Salud de Nuestra Señora de los Ángeles y miembro de la Delegación Diocesana de Pastoral de Salud. Tras superar dos veces un cáncer de mama y un carcinoma de endometrio, sigue apostando por acompañar en la fragilidad, algo que hace desde que se jubiló. «Sentí la llamada de Dios para gastar mi tiempo en el mundo del dolor y el sufrimiento. La esperanza es la base fundamental de mi vida. En ella me apoyo en los momentos difíciles, tanto de la enfermedad como en los problemas. Es una esperanza que se fundamenta en el Señor, en un Dios que es padre y madre a la vez, que me quiere, que me acompaña y que me auxilia. Esa fe me ayuda en mi vida y en la enfermedad». En su acompañamiento en la fe a las personas que viven la enfermedad, Joaquina reconoce que lo hace desde un profundo amor. «Trato de acompañar a los enfermos que no pueden salir de casa y hablarles también con mi testimonio, con mi fe y mi coherencia de vida, para intentar transmitirles la cercanía de Dios, que nos ama siempre. En este jubileo y en mi vida, quiero responder a ese amor siguiendo a Jesús a través del Evangelio».

Joaquina vive este compromiso en su parroquia, donde está integrada en el grupo de Pastoral de la Salud, en el de Prosac (Profesionales Sanitarios Cristianos) y en la Hermandad Obrera de Acción Católica. «No quiero vivir en solitario este apostolado, sino en comunidad», explica.

La Catedral de Málaga acoge la celebración del Jubileo del Enfermo el 25 de mayo, a las 11.15 horas. A ella están especialmente convocadas las personas que viven en el ámbito de la enfermedad (enfermos, cuidadores, agentes de Pastoral de la Salud, centros sanitarios, voluntarios y capellanes). Peregrinarán hasta la puerta santa juntos desde cada una de las comunidades. Desde la Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud se ha preparado un vídeo motivador y un guión de oración para seguir en las celebraciones en cada parroquia con rezo y exposición del Santísimo Sacramento, para ayudar a vivir este jubileo en las comunidades.

Quienes no puedan acudir a la Catedral o a otro templo jubilar debido a la enfermedad, pueden ganar el Jubileo de igual modo. «Las condiciones son las de todos: confesar, comulgar, orar por el Papa, etc. Y aquellas personas que estén impedidas son ellas mismas el lugar de peregrinación. Los más privilegiados en el Jubileo son los pobres, los enfermos, los encarcelados... ellos viven en primera persona el Año de Gracia del Señor. El papa Francisco, al convocarlo, nos invitaba precisamente a descubrir eso y a convertir nuestro corazón para partir el pan con estas personas», explica Carlos Acosta, consiliario de Pastoral de la Salud. En la Bula de Convocación de este Jubileo, Francisco escribió: «En el Año jubilar estamos llamados a ser signos tangibles de esperanza para tantos hermanos y hermanas... Que se ofrezcan signos de esperanza a los enfermos que están en sus casas o en los hospitales. Que sus sufrimientos puedan ser aliviados con la cercanía de las personas que los visitan y el afecto que reciben. Las obras de misericordia son igualmente obras de esperanza, que despiertan en los corazones sentimientos de gratitud. Que esa gratitud llegue también a todos los agentes sanitarios que, en condiciones no pocas veces difíciles, ejercitan su misión con cuidado solícito hacia las personas enfermas y más frágiles».

