Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las empresas malagueñas exportan un 3,4% más que el año pasado pese a los aranceles de Trump

Las ventas al exterior de la provincia se encuentran en niveles récord y de cerrar así 2025 éste sería el séptimo ejercicio consecutivo de máximos

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:02

Comenta

Las empresas malagueñas exportaron bienes y servicios por valor de 2.588,1 millones de euros entre enero y septiembre de este año. Esto supone ... un ascenso del 3,4% respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con el último Informe Mensual de Comercio Exterior, publicado este jueves por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Es una cifra que contrasta con la del conjunto de Andalucía, donde las ventas al exterior bajan un 0,4% interanual, hasta los 30.166,6 millones de euros, arrastrados por la caída de las cifras de Sevilla, que este año ha vendido un 10% menos a otros países, así como de Huelva, que baja un 6,3% sus exportaciones este año respecto al pasado. Si bien la región, sin contar los bienes energéticos, también alcanza cifras récord. Los números de Málaga también son mejores que los de todo el país, donde el total del comercio declarado es de 288.339 millones de euros, lo que supone un crecimiento de apenas el 0,5%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abre en Málaga Boom Box, un nuevo negocio en el que conseguir paquetes de Amazon, Shein o Temu a precios de ganga
  2. 2

    ¿Quién es Funes, el nuevo entrenador del Málaga?
  3. 3

    Los radares que multan por saltarse un semáforo en rojo cazan a 1.500 conductores el primer mes en Málaga
  4. 4 Multas por ir al baño y jornadas de 70 horas: detienen a un empresario de Torremolinos por explotar a migrantes irregulares
  5. 5 Disparan a un hombre en la pierna en la zona de aparcamiento de autocaravanas junto al Martín Carpena
  6. 6

    Las primeras palabras de Funes como entrenador del Málaga: «Estoy muy ilusionado, gracias»
  7. 7 La Policía halla una pistola oculta en la rueda de una autocaravana tras el disparo a un hombre en la pierna en Málaga
  8. 8 Funes, nuevo entrenador del Málaga
  9. 9 A prisión por agresión sexual: investigan si drogó a la víctima con la excusa de un masaje en Benalmádena
  10. 10 Un juzgado condena a la UMA a abonar una beca que denegó a un alumno del máster en Abogacía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las empresas malagueñas exportan un 3,4% más que el año pasado pese a los aranceles de Trump

Las empresas malagueñas exportan un 3,4% más que el año pasado pese a los aranceles de Trump