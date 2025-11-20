Las empresas malagueñas exportan un 3,4% más que el año pasado pese a los aranceles de Trump

Las empresas malagueñas exportaron bienes y servicios por valor de 2.588,1 millones de euros entre enero y septiembre de este año. Esto supone ... un ascenso del 3,4% respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con el último Informe Mensual de Comercio Exterior, publicado este jueves por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Es una cifra que contrasta con la del conjunto de Andalucía, donde las ventas al exterior bajan un 0,4% interanual, hasta los 30.166,6 millones de euros, arrastrados por la caída de las cifras de Sevilla, que este año ha vendido un 10% menos a otros países, así como de Huelva, que baja un 6,3% sus exportaciones este año respecto al pasado. Si bien la región, sin contar los bienes energéticos, también alcanza cifras récord. Los números de Málaga también son mejores que los de todo el país, donde el total del comercio declarado es de 288.339 millones de euros, lo que supone un crecimiento de apenas el 0,5%.

3.272,1 millones de euros es la cifra que Málaga tiene que batir en ventas al exterior para marcar un nuevo máximo anual

Los números de los nueve primeros meses del año referidos a Málaga hacen pensar que sí es posible que la provincia cierre un ejercicio más marcando un récord en ventas al exterior. La provincia lleva ya seis años consecutivos alcanzando máximo tras máximo en sus exportaciones. En el año 2019 la provincia vendió al extranjero bienes por valor de más de 2.260 millones de euros; en 2020 superó los 2.300 millones; en 2021 se acercó a los 2.500 millones; en 2022 acarició los 3.000 millones; un año después fueron 3.221,8 millones de euros; mientras que en 2024 las exportaciones alcanzaron los 3.272,1 millones de euros.

También están ahora mismo en cifras históricas de exportaciones otras provincias de Andalucía: Almería, Jaén, Córdoba y Granada.

Esto significa que Málaga -y el resto de territorios en las mismas circunstancias- está siendo capaz de sortear el impacto de los aranceles estadounidenses: a partir de principios del pasado mes de abril EE UU comenzó a aplicar una tasa del 10% a las importaciones españolas, aunque no fue hasta finales del mes de julio cuando las negociaciones con la Administración Trump culminaron con la aceptación por parte de la Unión Europea de un arancel del 15% para todos los productos.

Quinto mercado para Andalucía

Para la comunidad autónoma andaluza, Estados Unidos continúa como quinto mercado mundial y primero no europeo, si bien las ventas de las empresas de la región a ese país bajan un 19,8% interanual, hasta los 1.994 millones de euros. El primer socio comercial de Andalucía es Alemania, con 3.424 millones de euros en ventas, cifra similar a la del año pasado.

Las caídas registradas en las ventas de las empresas andaluzas a Estados Unidos y también a otros destinos, como Reino Unido o Francia, se compensan con el crecimiento de las ventas a China, que se cifra en un 16,9%, hasta superar los 1.100 millones de euros. Y también a Portugal, donde aumentan un 7,6%, hasta los 2.884 millones de euros, lo que lo colocan como segundo destino más importante de las ventas andaluzas al exterior.

6,3% bajan las ventas al exterior del sector alimentario hasta los 1.225,7 millones, debido a la caída del precio del aceite

Volviendo a Málaga, el primer conjunto de productos en ventas al exterior es el formado por alimentación, bebidas y tabaco, con 1.225,7 millones de euros. Suponen cerca de la mitad de todas las exportaciones de las empresas de la provincia. Aunque bajan un 6,3%, principalmente a causa de la bajada del precio del aceite. Para compensar, entran en juego los bienes de equipo, cuyas ventas al exterior suben un 13,8% interanual, hasta los 337 millones de euros, con lo que representan el 13% del total del comercio exterior malagueño.

Productos protagonistas en Andalucía

En Andalucía, alimentación, bebidas y tabaco, con cerca de 2.000 millones en ventas al exterior en los nueve primeros meses del año, representan casi el 40%, y en este caso se encuentran un 1,2% por encima de las cifras de idéntico momento del ejercicio pasado. Mientras tanto, las ventas de productos energéticos bajan un 20,6% interanual, hasta situarse por debajo de los 4.100 millones de euros. Las ventas de bienes de equipo del conjunto de Andalucía también caen y lo hacen a un ritmo del 8,7%, hasta los 4.056 millones de euros.

El aceite de oliva es el producto más vendido de Andalucía al mundo, con 2.908 millones de euros, el 9,6% del total (dentro del capítulo de grasas y aceites, que alcanza los 3.563 millones). Aunque el valor de su factura se ha reducido un 18% interanual, debido a la bajada del precio de venta por la alta producción de la última cosecha, crece notablemente la cantidad exportada, hasta un 46% más que entre enero y septiembre de 2024, llegando a las 677.309 toneladas, cifra que refuerza el liderazgo mundial de la comunidad respecto de sus competidores nacionales e internacionales.

En cuanto al saldo comercial, Andalucía lo tiene positivo, lo que signfiica que vende más de lo que compra. Esto es lo que sucede en un puñado de provincias: Almería, Córdoba, Jaén y Sevilla. El resto compran más de lo que venden. En esa situación está Málaga: su déficit comercial es de 382,2 millones de euros, frente a los números rojos de 6,6 millones de un año atrás.