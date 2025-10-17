Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Estado de los embalses de Málaga el sábado, 18 de octubre de 2025

Consulta aquí los niveles y las condiciones de los embalses en Málaga, el 18 de octubre de 2025.

DS

Viernes, 17 de octubre 2025, 21:00

Embalses de Málaga en profundidad: hoy, sábado, 18 de octubre, nos sumergimos en Guadalteba, Guadalhorce y otros, desentrañando el equilibrio de sus aguas.

S.A.I.H. Hidrosur

El Sistema ... Automático de Información Hidrológica (SAIH) HIDROSUR es una red de estaciones remotas que recopila datos en tiempo real sobre incidencias hidrometeorológicas desde 1991. La red consta de diferentes estaciones de medición equipadas con sensores para medir niveles de agua, caudales, pluviometría, entre otros. Los datos se transmiten al Centro de Control en Málaga, donde se validan, visualizan y almacenan como base de datos histórica.

