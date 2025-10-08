Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Estado de los embalses de Málaga el jueves, 09 de octubre de 2025

Consulta aquí los niveles y las condiciones de los embalses en Málaga, el 09 de octubre de 2025.

DS

Miércoles, 8 de octubre 2025, 21:00

Comenta

Embalses de Málaga bajo la lupa: hoy, jueves, 09 de octubre, examinamos el embalse de la Concepción y otros, midiendo su vitalidad hídrica.

S.A.I.H. Hidrosur

El Sistema ... Automático de Información Hidrológica (SAIH) HIDROSUR es una red de estaciones remotas que recopila datos en tiempo real sobre incidencias hidrometeorológicas desde 1991. La red consta de diferentes estaciones de medición equipadas con sensores para medir niveles de agua, caudales, pluviometría, entre otros. Los datos se transmiten al Centro de Control en Málaga, donde se validan, visualizan y almacenan como base de datos histórica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El alcalde de Málaga defiende la prohibición de los coches de caballos: «Hay alternativas más interesantes que llevarlos al sacrificio»
  2. 2 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  3. 3 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella
  4. 4 «Dejamos a Iodi en un hotel de 5 estrellas para gatos en Marbella y nos la devolvieron muerta; era como nuestra hija»
  5. 5 El Millón del Euromillones, validado en el mismo pueblo de Málaga por segunda vez en menos de dos meses
  6. 6 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  7. 7 Despliegue de la Guardia Civil en la Ciudad de la Justicia de Málaga por un juicio entre clanes de Benahavís
  8. 8

    Se jubila Consuelo Lauri, la niña que no paraba de comer helados
  9. 9 La llamada de auxilio de Mónica, madre soltera sin casa: «Mi hija me pregunta que dónde vamos a dormir mañana»
  10. 10 «Mi madre se ha muerto con la duda de si el final habría sido el mismo si la hubieran avisado a tiempo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Estado de los embalses de Málaga el jueves, 09 de octubre de 2025

Estado de los embalses de Málaga el jueves, 09 de octubre de 2025