Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Estado de los embalses de Málaga el domingo, 05 de octubre de 2025

Consulta aquí los niveles y las condiciones de los embalses en Málaga, el 05 de octubre de 2025.

DS

Sábado, 4 de octubre 2025, 21:00

Comenta

Exploración de embalses malagueños: hoy, domingo, 05 de octubre, revisamos el nivel de agua en el embalse de la Concepción y otros de la provincia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral
  2. 2 Muere el joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  3. 3 Muere tras chocar su coche con un árbol y salir ardiendo en Antequera
  4. 4 Un hombre de 84 años mata a puñaladas a su mujer, de 83, en Marbella
  5. 5 Málaga, una de las provincias en las que a más mujeres hay que llamar tras el cribado de mama
  6. 6 Luto en el mundo de la cultura: fallece la artista malagueña Adelfa Soto a los 88 años
  7. 7 Ocho heridos en un incendio en una lancha turística en el puerto de Fuengirola
  8. 8

    Miguel Herrán, el malagueño que triunfa en Instagram y en el cine: «Tengo claro quién soy»
  9. 9 Calor de agosto, noches tropicales y posibles lluvias: el tiempo cambiante que llega a Málaga
  10. 10

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Estado de los embalses de Málaga el domingo, 05 de octubre de 2025

Estado de los embalses de Málaga el domingo, 05 de octubre de 2025