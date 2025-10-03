Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Estado de los embalses de Málaga el sábado, 04 de octubre de 2025

Consulta aquí los niveles y las condiciones de los embalses en Málaga, el 04 de octubre de 2025.

DS

Viernes, 3 de octubre 2025, 21:00

Comenta

Análisis hidrológico en Málaga: hoy, sábado, 04 de octubre, un recorrido desde Casasola hasta La Viñuela, revisando cada embalse.

S.A.I.H. Hidrosur

El Sistema Automático de Información Hidrológica ( ... SAIH) HIDROSUR es una red de estaciones remotas que recopila datos en tiempo real sobre incidencias hidrometeorológicas desde 1991. La red consta de diferentes estaciones de medición equipadas con sensores para medir niveles de agua, caudales, pluviometría, entre otros. Los datos se transmiten al Centro de Control en Málaga, donde se validan, visualizan y almacenan como base de datos histórica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches
  2. 2 Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería
  3. 3 El SAS comienza a llamar una por una a las 2.000 mujeres con resultados no concluyentes en el cribado de cáncer de mama
  4. 4 Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral
  5. 5 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro
  6. 6 Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga
  7. 7 Un joyero persigue al atracador que lo encañonó en Fuengirola y logra que la policía lo detenga
  8. 8 Muere el joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  9. 9 Vendido en Málaga el primer premio de la Lotería Nacional de este jueves
  10. 10 Reabre el restaurante más antiguo de Comares con sus tradicionales migas, pero también con nuevos platos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Estado de los embalses de Málaga el sábado, 04 de octubre de 2025

Estado de los embalses de Málaga el sábado, 04 de octubre de 2025