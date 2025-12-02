Estado de los embalses de Málaga el miércoles, 03 de diciembre de 2025

Aventura acuática en Málaga: hoy, miércoles, 03 de diciembre, descubre los niveles de agua en Guadalteba, Guadalhorce y otros embalses de la región.

S.A.I.H. Hidrosur

El Sistema ... Automático de Información Hidrológica (SAIH) HIDROSUR es una red de estaciones remotas que recopila datos en tiempo real sobre incidencias hidrometeorológicas desde 1991. La red consta de diferentes estaciones de medición equipadas con sensores para medir niveles de agua, caudales, pluviometría, entre otros. Los datos se transmiten al Centro de Control en Málaga, donde se validan, visualizan y almacenan como base de datos histórica.

El Sistema de Ayuda a la Decisión (SAD) complementa al SAIH, utilizando modelos hidrometeorológicos y herramientas informáticas para simular el comportamiento hidrológico de la cuenca. Este sistema apoya la gestión durante avenidas, reduciendo su magnitud y anticipando avisos a Protección Civil. El SAD se alimenta con información del SAIH y previsiones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología. Su núcleo incluye modelos hidrológicos y hidráulicos para calcular caudales de avenidas y representar su transmisión.

Embalses de la provincia de Málaga

Embalse del Limonero

El embalse del Limonero, situado en la provincia de Málaga, España, cumple un papel crucial en la regulación del caudal del río Guadalmedina y en el abastecimiento de agua para diversos fines, como el riego y el suministro a la población. Además de contribuir a la protección contra inundaciones, este embalse es una importante infraestructura hidráulica que juega un papel esencial en el aseguramiento del suministro de agua en la región, especialmente durante períodos de sequía. Su entorno natural también ofrece oportunidades para actividades al aire libre, como el senderismo, proporcionando un espacio que combina utilidad y disfrute de la naturaleza.

Embalse de la Concepción

El embalse de La Concepción se encuentra en la provincia de Málaga, España. Este embalse, también conocido como Pantano de La Concepción, está ubicado en el río Verde y es una infraestructura hidráulica fundamental para la gestión del agua en la región. Su principal función incluye la regulación del caudal, el abastecimiento de agua para usos agrícolas y el suministro a la población. Además de su importancia desde el punto de vista hídrico, el embalse La Concepción también ofrece un entorno natural atractivo, con oportunidades para actividades recreativas y disfrute del paisaje.

Embalse de Casasola

El Embalse de Casasola está ubicado en Almogía, Málaga, España. Tiene una capacidad de 23,45 hectómetros cúbicos y cubre una superficie de 112 hectáreas. Se encuentra sobre el río Campanillas, afluente del Guadalhorce, protegiendo contra inundaciones al distrito de Campanillas y reduciendo la aportación al río Guadalhorce. Además, refuerza el suministro de agua para la ciudad de Málaga.

Embalse del Guadalteba

El embalse del Guadalteba es una infraestructura hidráulica situada en la provincia de Málaga, España. Este embalse, también conocido como Embalse de Guadalteba-Guadalhorce, es parte del sistema hidráulico de la cuenca del río Guadalhorce. Su construcción se realizó principalmente para regular el caudal de los ríos Guadalteba y Guadalhorce, asegurando así el suministro de agua para diferentes usos, como el abastecimiento a la población y el riego agrícola.

Embalse del Guadalhorce

El embalse del Guadalhorce es una infraestructura hidráulica situada en la provincia de Málaga, España. Este embalse forma parte del sistema de regulación del río Guadalhorce y tiene como objetivo principal la gestión y control de los recursos hídricos en la zona. El embalse Guadalhorce desempeña un papel crucial en la regulación del caudal del río, permitiendo el suministro de agua para diversos usos, como el abastecimiento a la población, la irrigación agrícola y otros fines.

Embalse de La Viñuela

El embalse de La Viñuela es una infraestructura hidráulica ubicada en la provincia de Málaga, España. Este embalse se encuentra en el río Guaro y se utiliza para la regulación del caudal, así como para el abastecimiento de agua para diversos usos, como el consumo humano y la irrigación agrícola. El embalse de La Viñuela es uno de los embalses más grandes de la provincia y desempeña un papel crucial en la gestión de los recursos hídricos en la región. Además de su función principal de almacenar agua, el embalse también crea un entorno natural que puede ser utilizado para actividades recreativas y turísticas, como la pesca, deportes acuáticos y senderismo en sus alrededores.