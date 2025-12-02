Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Estado de los embalses de Málaga el miércoles, 03 de diciembre de 2025

Consulta aquí los niveles y las condiciones de los embalses en Málaga, el 03 de diciembre de 2025.

DS

Martes, 2 de diciembre 2025, 21:00

Comenta

Aventura acuática en Málaga: hoy, miércoles, 03 de diciembre, descubre los niveles de agua en Guadalteba, Guadalhorce y otros embalses de la región.

S.A.I.H. Hidrosur

El Sistema ... Automático de Información Hidrológica (SAIH) HIDROSUR es una red de estaciones remotas que recopila datos en tiempo real sobre incidencias hidrometeorológicas desde 1991. La red consta de diferentes estaciones de medición equipadas con sensores para medir niveles de agua, caudales, pluviometría, entre otros. Los datos se transmiten al Centro de Control en Málaga, donde se validan, visualizan y almacenan como base de datos histórica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  2. 2 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  3. 3 Nueva agresión sexual grupal en Málaga: dos detenidos por violar a una chica mediante sumisión química
  4. 4 Muere un hombre de 54 años en una colisión entre un camión y una furgoneta en Casarabonela
  5. 5 La Fiscalía archiva la denuncia de AMAMA por la supuesta alteración de historiales médicos
  6. 6

    Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación para pymes y autónomos
  7. 7 Los trabajadores podrán agotar los cinco días del permiso de hospitalización y cuidado de un familiar aunque éste termine el reposo domiciliario
  8. 8 Muere una mujer en el incendio de una casa en Fuengirola
  9. 9 Un tribunal retira la pensión compensatoria de 2.000 euros a la ex tras revelar un detective que vivía con otra pareja
  10. 10 Estos son los nuevos Soletes de la Guía Repsol para celebrar la Navidad en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Estado de los embalses de Málaga el miércoles, 03 de diciembre de 2025

Estado de los embalses de Málaga el miércoles, 03 de diciembre de 2025